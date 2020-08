Ordenaron detener al Pato Cabrera pero se fue a jugar al golf a Estados Unidos

La Justicia de Córdoba ordenó en las últimas horas la detención del golfista Ángel “el Pato” Cabrera por violar la orden de restricción contra su ex pareja, quien lo denunció por “violencia familiar”. Pero al allanar su casa para concretar la detención descubrieron no solo que no estaba allí, cumpliendo las medidas impuestas en medio del proceso judicial, sino que se había ido a Estados Unidos en medio de la pandemia a disputar un torneo Senior de golf.