Oscar: un director iraní no podrá ir a la ceremonia

Los Ángeles.- El cineasta iraní Asghar Farhadi, nominado al Oscar en la categoría Mejor película extranjera por El viajante (ya se consagró en este rubro en 2012 con Una separación), no podrá acudir a la ceremonia de los premios -que tendrá lugar el 26 de febrero en Los Ángeles- como consecuencia de la orden sobre inmigración aprobada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Fue Trita Parsi, presidente del Consejo Nacional Iraní Estadounidense, quien hizo pública la novedad. Es que la medida del magnate prohíbe temporalmente la entrada de ciudadanos de Irán, Irak, Sudán, Siria, Somalia, Libia y Yemen al país norteamericano, salvo aquellos con pasaportes diplomáticos.

En tanto, la protagonista de la película, Taraneh Alidoosti, anunció el viernes que no acudiría a la ceremonia como protesta por la medida que entonces preparaba Trump. “La prohibición de visado a los iraníes de Trump es racista. Tanto si incluye un evento cultural como si no, no asistiré a los #PremiosdelaAcademia 2017 en protesta”, escribió la actriz en Twitter.