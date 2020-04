Osvaldo pasó por el equipo romano en el 2012, a donde llegó por 20 millones de euros desde Espanyol de Barcelona. Allí marcó 28 goles en 57 partidos

"Cuando llegué a Roma lo miraba a Totti y no lo podía creer. Pero pasa una semana, es tu compañero y te das cuenta que es un pibe de barrio como vos", afirmó.

Por otro lado, Osvaldo reiteró que "nunca" tuvo una "buena relación" con Guillermo Barros Schelotto, que lo dirigió en Boca Juniors durante su segundo paso como jugador.

“Cuando siento que me estás bastardeando no me voy a callar. La verdad que me bastardeó bastante. Un día se puso a hablar conmigo y parecía que me hablaba buena onda, me dijo que quería sacar al jugador que fui en Europa", detalló.

"La verdad es que arrancó bien, hasta que me dijo: ‘Por algo habrás jugado tantos años en Europa’, y ahí le respondí: ‘Evidentemente, por algo jugué. ¿Vos cuántos años jugaste en Europa? ¿Cuántos partidos tenés en la Selección, diez?’, parecía que estaba hablando con Guardiola, una moral...”, apuntó duramente.

