Ayer Leandro "El Chino" Leunis anunció con pesar y sorpresa que se despedirá de ¿En que mano está? el viernes 16 de marzo. Hoy Eleonara Wexler salió con los tapones de punta a manifestar su malestar por el final prematuro que tuvo Golpe al Corazón -novela que protagonizaba con Sebastián Estevanez- para que Sandro de América, la serie tome su lugar.

En diálogo con el programa radial Por Si Las Moscas, la actriz reveló que el equipo de la telenovela no estaba al tanto de la decisión del canal de adelantar el desenlace. "Nosotros nos enteramos de la nada también de este final", expresó.

Embed

"Me molesta que no se respeta a la gente. No entiendo como manejan la programación las cabezas ahora. No se respetan los horarios, porque terminan una novela sin avisar... La tira ya vino sufriendo muchísimos cambios de horario. Yo me dedico a actuar, no tengo noción de cómo se manejan realmente esas cosas", se quejó.

"Las cosas que quedaron colgadas las van a encontrar y entender mucho más en detalle en la web de Telefe"

"Hay un par de capítulos más en la web, pero el canal prefirió terminarla el viernes porque querían darle todo a la tira de Sandro. Las cosas que quedaron colgadas las van a encontrar y entender mucho más en detalle en la web de Telefe", avisó Wexler a los seguidores de la ficción que hicieron público su malestar por el repentino cierre que tuvo la tira.

La actriz remarcó que todo el equipo "dio lo mejor" y, a pesar de su incomodidad por lo ocurrido. "Enojarnos no nos sirve de nada", consideró.

Golpe al corazón fue la gran apuesta de Telefe para competir contra Las Estrellas, la exitosa tira de El Trece. Sin embargo, al no lograr los resultados esperados, sufrió continuos cambios de horario y, cerca del final, parte del elenco fue apartado.

Pese a que se incorporaron nuevos actores para sumar nuevas historias y conflictos, la realización concluyó sin poder súbitamente.

Golpe al corazon.jpg

Embed Una estafa a los seguidores de la novela #GolpeAlCorazon apurar el final con una edición muy poco profesional. No se entiende nada y no está a la altura de un canal como @telefe. — Marcelo Méndez (@MarceloMendez72) 1 de marzo de 2018

Embed #GolpeAlCorazon , tuvimos que terminar el viernes por programación del canal, por eso la resolucion tan rápida y la edición tan rápida — Veronica Milazzotto (@veronik_71) 1 de marzo de 2018

Embed Malísimo lo que hizo @telefe con #GolpeAlCorazon!!!! Cero respeto al público que la vio. — Magui (@Ellaesmiluz) 1 de marzo de 2018

Embed Dormí dos horitas, me levanté a ver el capítulo de hoy y chan. Es una falta de respeto por parte de Telefe hacia todos los que hacen #GolpeAlCorazon y hacia el público que siguió la historia.

Fue un cortar y pegar. ✂

Indignada. — Eleo Dedicado (@DedicadoWexler) 1 de marzo de 2018

LEÉ MÁS

La amargura del Chino Leunis: levantaron su programa