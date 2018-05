Recién llegada de El Trece, Paula Chaves arrancó con todo en el canal de las pelotas al conquistar el prime time de cada domingo como conductora de Bake off. El éxito del ciclo la puso en un lugar que no imaginaba y despertó el recelo de Pampita cuyo envío no está dando los resultados esperados por la emisora de Viacom.

De hecho, dentro de la grilla del canal, en abril el programa más visto fue el reality de cocina que conduce Chaves. El ciclo obtuvo 12,3 puntos de promedio.

De acuerdo con una nota del portal Telebajocero, el entorno de la ex jurado del Bailando está preocupado por el buen momento que está pasando Chaves en Telefe. Esta situación reactivaría los viejos rencores que existen desde hace tiempo entre las conductoras.

Es que la pareja de Pedro Alfonso es íntima amiga de la China Suárez, por lo que después del episodio de la palta y el motorhome, las cosas entre ella y Carolina no fueron de lo mejor.

A eso se le suma la ''pica’’ que hubo cuando Paula la reemplazó en el jurado del Bailando. En ese momento hasta Tinelli metía fichas al decir que Chaves tenia sponsor propio.

Incluso, Paula arrremetió contra Pampita luego de que la modelo le otorgara un puntaje bajo a su marido por una performance en Showmatch.

“La verdad es que no tengo una relación con ella, nunca la tuve. Nunca tuve una relación de amistad con Pampita, ni mucho menos. Pero me llevo bien, cuando la veo la saludo. Nos cruzábamos en los desfiles de Giordano y estábamos en grupos distintos", dijo la ex compañeroa de José María Listorti en Este es el show cuando se hizo evidente el cortocircuito con la ex de Martín Barrantes.

Por si fuera poco, hace poco Zaira Nara -muy amiga de la anfitriona de Bake off- le preguntó si habían compartido un hombre en sus vidas dejando entrever que se trataba de Juan "Pico" Mónaco, actual pareja de Pampa.

''¿Es verdad que un ex novio mío de mucho tiempo, importante, legal antes de salir conmigo te invitaba a ver películas y te tiraba los galgos?'', lanzó Zaira en una entrevista que Chaves dio en Morfi, todos a la mesa.

''Si yo te lo blanquee antes, pero no llegó a nada’’, respondió Paula. Las protagonistas de la conversación le pidieron a Connie Ansaldi que no revele el nombre, pero la panelista dio indicios: ''Va a venir la otra como loca corriendo, ya está entrando’’, lanzó con sorna. A partir de esos comentarios quedó flotando la especulación de que la "loca" de la que hablaban era Pampita, mientras que el ex de Zaira que intentó conquistar a Paula era nada menos que Pico Mónaco.

