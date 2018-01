Otra vez en casa: "Volví para ganar la séptima"

“Uno vuelve porque quiere ganar la Libertadores. Pretendo cumplir el sueño de ganar la séptima. Uno entiende a la gente de Boca. Más pasa el tiempo desde que la ganamos, más difícil se hace. Es momento de sacarse ese peso de encima y ganarla”, dijo el Apache en sus primera conferencia de regreso al club de sus amores.

Carlitos emprendió su salida a fines de 2016 para sumarse al Shanghai Shenhua de China, en una operación millonaria, y ahora, poco más de un año después, regresó para seguir sumando títulos.

“No me arrepiento de nada. Cuando tomé la decisión sabía de las consecuencias. Creo que ya me queda poco en el fútbol y lo quiero disfrutar. Va más allá de si uno se fue o volvió. Lo importante es el ahora. Estoy contento y quiero disfrutar de estos dos años que firmé con Boca porque es lo último”, analizó el delantero.

En este aspecto también se refirió a la relación con el hincha y consideró que nada cambió respecto de cuando regresó al club la primera vez. “A mí la gente me trata igual. Quiere fotos, me aplaude. No sé si es más periodístico. Yo sigo sintiendo el amor de la gente. Después ustedes hacen encuestas, pero no sabés si votan los de Boca. ¿Se entiende?”, analizó el Apache.

Palito para Riquelme

“Ahora no van a decir que el que la ganó no jugó con nadie. Creo que hay 17 campeones este año, ¿no?”. Disparó el Apache ante la consulta sobre la nueva edición de la Copa Libertadores. Claramente, un mensaje para Juan Román Riquelme, que tiempo atrás había asegurado que Boca debía ganar esta edición porque ahora es “más fácil que antes”. Un palito para el otro ídolo con el que no hay gran relación.

16 partidos disputó Tevez de los 30 que jugó el Shangai Shenua. Sólo convirtió 4 goles.

“Sería lindo estar en el Mundial”

Si bien hoy está muy relegado en la cabeza de Jorge Sampaoli, Carlos Tevez no pierde la esperanza de tener un lugar en Rusia y de que su vuelta a La Ribera pueda servir de trampolín.

“Si uno hace bien las cosas dentro de la cancha, se puede dar. A mí no me quedan muchos años en el fútbol y jugar un Mundial a mi edad sería algo muy lindo y consagratorio”, reconoció el delantero sin titubear.

El Apache no participa en la Selección mayor desde el 13 de octubre de 2015, cuando la Albiceleste igualó 0 a 0 ante Paraguay por la fecha 2 de las eliminatorias.

Para Angelici, Centurión no es una opción y Gómez está complicado

El presidente dijo que no tendría problemas de tomarse un café con Centu, pero le cerró la puerta a su posible regreso.

Tras la presentación de Tevez y Mas, Boca se sigue moviendo en el mercado de pases y el propio presidente Daniel Angelici reconoció ayer el interés por Gustavo Gómez, por quien siguen haciendo tratativas. Caso contrario es el de Ricardo Centurión, quien según las palabras del Tano, no está en consideración como posible refuerzo.

“Lo de Centurión lo expresé en varias oportunidades. No hay mucho más que hablar. Puede ser que algún día cambie, pero hoy no parece. Es un buen jugador pero en su momento el club decidió no hacer la contratación”, manifestó el presidente.

Cuando le comentaron que Centurión se encuentra en el país de vacaciones y que tenía claras intenciones de ponerse en contacto con él para mantener una charla y limar asperezas, Angelici escapó del compromiso de responder con una sonrisa.

“No tengo ningún inconveniente para reunirme con Centurión para tomar un café, agua o gaseosa, pero hasta ahí”, señaló.

Por otro lado, el presidente xeneize se refirió a la contratación del defensor paraguayo Gustavo Gómez: “No es una operación sencilla con el Milan. Espero que en los próximos días podamos presentarlo como nuevo jugador de Boca”, reiteró. “Hay que consensuar las tres partes para realizar una contratación. Hay que manejar bien los tiempos, cuando uno se apura, se equivoca”, concluyó el presidente, que también se ilusionó con un laureado 2018.

Para Mas, llegar a Boca es “un sueño hecho realidad”

Si bien todos los flashes se los llevó Carlos Tevez, la conferencia también tuvo la presentación de Emmanuel Mas, el lateral izquierdo ex San Lorenzo que también manifestó su deseo de estar en Rusia.

“Estar en Boca es un sueño hecho realidad. También me ilusiona jugar con la Selección. Tengo que hacer las cosas bien en el club y sueño con jugar el Mundial”, lanzó Mas, otro refuerzo de lujo para el Guille.