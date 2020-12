¿Outlander tendrá una séptima temporada?

En medio de las expectativas por la llegada de la sexta temporada de la serie de Starz, Outlander , rodaje fuertemente retrasado por la pandemia del coronavirus, crecen los rumores de si habrá -o no- una séptima entrega de la serie de Starz.

Lo único confirmado hasta el momento es que la temporada 6 de Outlander abordará los libros de Diana Gabaldon: ‘A Breath of Snow & Ashes’ y ‘An Echo in the Bone’. Ante este panorama, sobrarían tres libros de la saga aún sin adaptar, lo que ha dado pie a los fanáticos de Outlander a creer que sí puede haber una temporada 7, pese al retraso de la 6 por la pandemia.