"Ovarios de Pascuas": la fake news contra el colectivo Actrices Argentinas

“Cómo va ser verdad esta huevada”, disparó la jurado del Bailando 2019 desde su cuenta de Twitter junto a la captura de una página de Facebook llamada “Pro Vida Miami”, y obviamente, haciendo un juego de palabras con la típica pieza gastronómica de la celebración de Pascuas.

Embed Cómo va ser verdad esta huevada https://t.co/74x7J7zacZ — Florencia Peña (@Flor_de_P) 19 de abril de 2019

Por otro lado, Analía Franchín difundió la información falsa brindada por Javier Salas, del Partido Autonomista Nacional, consultando si era verdad lo que él decía. Fue ahí cuando intervino.

“Dale Analía, si sos inteligente, divertida y buena mina, ¿por qué nos pones en duda? Te mando un beso”, escribió la actriz.

Al ver el mensaje de la ex protagonistas de 100 días para enamorarse, Franchín pidió disculpas y salió a aclarar en Twitter que el colectivo no pidió nada, aunque aclaró que "no le pareció tan disparatado ya que ahora también algunas relacionan los símbolos religiosos con el patriarcado".

Embed Es joda ??????? Saben por qué se entregan huevos ? https://t.co/RDTKZxhQMG — (@analiafranchin) 19 de abril de 2019

Más allá de las aclaraciones de Peterson y Peña, desde la colectiva no le dieron entidad a la fake news y no emitieron ningún mensaje aclaratorio en las redes.