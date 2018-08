Oyarbide: "Si me quieren matar, que me maten"

“Estoy muy mal, muy mal. Pero me quedan fuerzas para decir algunas cosas”, dijo el ex juez en una entrevista por Radio 10. Además, habló sobre Jaime Stiuso y Javier Fernández, a quienes acusó de “agarrarlo del cogote” para que sobreseyera al matrimonio Kirchner en una causa por enriquecimiento ilícito. “Finalmente, ellos eran empleados, por llamarlo de alguna manera, de una persona de la que emanaban todas las responsabilidades. Es la persona que falleció, el esposo de la Presidenta”, sostuvo.

“¿Qué querés que haga, Baby (Etchecopar), si se murió?”, dijo entre lágrimas y agregó: “Yo sobreseí en base a las cosas que me dijeron. Fue ese mismo fin de semana que él se murió”. Oyarbide luego explicó que esto no lo había declarado el miércoles ante la Justicia y añadió: “Lo voy a llamar a (Claudio) Bonadio para decirle que necesito ampliar mi declaración. No tengo ni el celular de Bonadio, pero me voy a Comodoro Py. Tengo miedo de que me maten. Ojalá que el Presidente esté escuchando”.

“Yo no soporto más esto. Estoy solo. Yo quiero, por Dios, que Bonadio me mande a buscar a mi casa y me lleve. Le declaro y firmo todo”, dijo casi al final y cerró: “Estoy solo. Ahora me voy a comer al Paseo de la Recova, a tomar un plato de sopa. Ahí estoy, por si me quieren servir el plato de sopa o pegarme un tiro en la espalda”.

Oyarbide no descartó además solicitar una custodia especial y aseguró que está en su derecho de pedir declarar como arrepentido. “Eventualmente puedo hacerlo, estoy en todo mi derecho si estoy diciendo cosas de una gravedad importante. Pero dejen de colocarme todas las cruces. No soporto más esto”, sostuvo. Finalmente, el ex magistrado, de 77 años, pasará hoy por la mañana nuevamente por los Tribunales de Comodoro Py. Y otra vez habrá ruido, adentro y afuera.

"Ojalá que lo escuche el Presidente todo esto. Le tengo que pedir una custodia al juez. No puedo andar por la calle. Voy a pedir entrar como arrepentido colaborador". Norberto Oyarbide. Habló en Radio 10 con Baby Etchecopar.