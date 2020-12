Pablo Ruiz confiesa que perdió trabajos por ser gay

"La verdad que no hay vínculo. A mi mamá y a mí, y a mi familia entera nos dolían sus interpretaciones. Porque eran burlas de a lo mejor una sexualidad que yo a esa edad todavía no tenía definida. Entonces sí, dolía muchísimo. Eso es lo que me hizo a mí la adolescencia, la pubertad. Porque yo prácticamente me han rescindido contratos por eso. De compañías discográficas y todo", comentó.

Según Pablo Ruiz, hace años las grandes productoras no sabían cómo manejar el tema de la homosexualidad en sus talentos y preferían no aceptarlos.

"Me decían 'tenés que ser más masculino' o me mandaban al gimnasio. Era otra época, la verdad que no lo sabían manejar", agregó.

Asimismo, el artista recordó el momento en el que decidió gritar a los cuatro vientos su verdadera orientación sexual, tiempo en el que justamente Ricky Martin también hizo lo propio.

"Fue más o menos en la misma época, él lo dijo y yo también lo dije. La verdad que es muy liberador, porque después de eso ya está, se acabó en runrun y el asedio de los periodistas amarillistas", dijo Pablo Ruiz.

Del mismo modo, el argentino contó que antes de revelar que era gay vivió un episodio bastante desagradable con la prensa.

"Estaba con mi pareja en ese tiempo y estábamos todo el tiempo, vivíamos en el mismo departamento, entonces ya la prensa sabía todo. Me llamaron de Crónica y me dijeron: 'sabemos que estás con tal y tal', tipo apurándome, y yo le dije: 'díganlo, no tengo problema, no pasa nada'", narró.