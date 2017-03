Ayer, en la última jornada del juicio y con 12 votos en contra, Molina fue hallado culpable de homicidio simple. El hombre pidió no estar presente en el veredicto.

Andrés, de tan sólo 3 años, fue asesinado a sangre fría, completamente indefenso.

“Decile al peque (Andrés) que lo van a sacar a andar a caballo”, recordó el fiscal Pablo Vignaroli que fue la excusa elaborada por Molina para quedarse a solas con Juana Zapata, madre del nene, contra quien ejercía violencia de género y lo denunció por abuso sexual en 2014.

En ese momento, el hombre se fue con el nene y lo asesinó cerca del río. Luego abusó de Juana, quien dos días después fue acusada junto a él por el homicidio.

“Lo desmayó apretándole el cuello. Estando indefenso Andrés, hizo un rosquete con su ropa, se la puso en la boca y lo mató”, describió el fiscal.

A partir de la autopsia se determinó que fueron 12 centímetros de ropa lo que evitó que pudiera respirar. En la remera, que llevaba por debajo de un pulóver, se halló ADN de Molina .

“Me las mandé, me las mandé, saca el arma y matame. Maté a mi hijo”. Esa fue la confesión que hizo Molina al llegar a la Comisaría 20.

“Molina pegó donde más le duele a una madre, hacer justicia está en sus manos”, aseguró el querellante Gustavo Lucero al jurado.

El homicida declaró que esa noche se fue del río por un momento y que al volver la encontró a ella nerviosa y al nene ya muerto.

Querellante furioso

Quiere pedir un jury para la fiscal Gloria Lucero

Durante la exposición de los alegatos de cierre, Facundo Trova, querellante de Juana Zapata, mamá del nene asesinado, recordó que en un principio la causa, a cargo de la fiscal Gloria Lucero, estuvo a punto de llegar a un acuerdo. El mismo contemplaba que Molina y Zapata (acusada en ese momento) aceptaran su responsabilidad en el homicidio a cambio de una pena de ocho años de prisión.

“Molina iba a reconocer el homicidio porque le convenía”, apuntó. Además, Trova sentenció: “Vamos a pedir un jurado de enjuiciamiento para Lucero”.

Por su parte, el actual fiscal de la causa, Pablo Vignaroli indicó que “nunca hubo elementos para imputar a Juana”.

Finalmente, el querellante señaló que el acusado quiso suicidarse en la cárcel y concluyó: “Nadie intenta quitarse la vida por algo que no hizo”.

CRONOLOGÍA

Fue un caso estremecedor

10/2/15 Murió asfixiado

Andrés Montecino fue asesinado entre las 22 y las cero horas a la vera del río en Centenario.

12/2/15 Acusan a su mamá y a su ex

Molina y Zapata fueron detenidos y acusados de homicidio. Días después, Molina intentó suicidarse en la U11.

14/12/16 Juana es sobreseída

La mujer fue sobreseída 22 meses después del hecho.

“Hace dos años que estoy luchando por entender qué pasó”

Neuquén

“Mi nombre es Raúl Molina y quería contar lo que sucedió ese día, el 10 de febrero de 2015, a la orilla del río”, dijo el acusado, y por primera vez se escuchó su versión.

El hombre aseguró no haberle levantado la mano a Juana, su ex, ni a ninguna mujer, “porque eso no fue lo que le enseñaron”, y apuntó directamente contra ella.

“Llegó un día en que me tuve que separar, a mí me maltrataba verbalmente, pero con los nenes el maltrato era físico”, sentenció Molina respecto de su ex, con un tono dramáticamente sereno.

“Nunca me supo explicar por qué los trataba así, decía que nunca tuvieron un padre que los apoyara”, contó Molina. “Ese día se me terminaron todas las esperanzas de cuidar a esos chicos. Juana me mintió todo el tiempo, yo confiaba en ella”, aclaró sobre el día del horror.

Luego expresó: “Estoy seguro de que ese día no hice nada”. El hombre deslizó que la asesina fue la propia madre de la víctima y que va a seguir luchando por los hijos de Zapata: “Hace dos años estoy luchando por entender qué pasó”. Además, pidió que la investiguen porque “los chicos no la están pasando bien”. “Estoy acá por haber confiado en Juana. Hoy más que nunca extraño a los chicos; más a Andrés, que no lo voy a volver a ver”, sentenció.

Para finalizar, afirmó que Juana siempre estuvo ausente, que sus hijos estaban abandonados y que no sabían leer ni escribir.

“¡Asesino, hijo de p...! Que te pese en la conciencia”

Neuquén

“En un momento tuve miedo de cómo iba a ser el fallo”, aseguró entre lágrimas Juana Zapata, quien en medio de la declaración insultó a Molina y se retiró al grito de “¡asesino, hijo de puta! Que te pese en la conciencia”.

“Cuando lo escuché sentí dolor, impotencia, que me estuviera acusando, no me pude aguantar de verlo tranquilo y llorar, se me partió el alma”, aclaró. “De su familia y de él esperaba cualquier cosa”, admitió Juana, y señaló que está más tranquila pero que hay que esperar la pena.