Padres se ofrecieron a limpiar un aula por la ausencia de un portero

La directora y la maestra les informaron que ninguno de los otros diez porteros va a hacerse cargo de ese trabajo porque "no les corresponde por convenio", y fueron los propios docentes los que limpiaron el aula.

Rocío Ponce, mamá de uno de los chicos, explicó esta mañana en declaraciones a LU5 que ayer tuvieron una reunión con las autoridades del colegio, en donde les informaron que "el portero asignado para limpiar ese aula tiene certificado por 60 días" por cuestiones médicas.

"No hay nadie que la pueda limpiar porque los otros porteros no tienen asignado ese espacio por convenio. La directora envió una nota al Concejo de Educación para reclamar y nosotros también decidimos hacer una nota en donde decimos que no vamos a permitir que los chicos se queden sin clases", aseguró.

"Apoyamos a la directora y a la maestra que quieren mejorar el edificio y no se adhieren al paro. En la nota también decimos que si no limpian los porteros vamos a limpiar los papás", dijo Rocío con relación a la decisión que tomaron.

La mamá también se quejó porque "hay 11 porteros en la escuela y hay siete aulas para limpiar y no quieren trabajar".

"En la escuela hay cinco porteros a la mañana, cinco a la tarde y uno a la noche porque hay clases de colegio nocturno", aclaró la madre, que se mostró indignada por la situación.