Y preguntó: "Queda tiempo todavía, ¿no? Esto crece rápido", aseguró ante la risa generalizada de los presentes en el evento. "En 15 días llegamos a 32 mil y pico, en 20 ya superamos el millón, en 25 tenemos 33 millones. Ya ni siquiera votan, no tenemos de qué convencerlos. Si llegamos a los 30 días, somos mil millones de personas y hemos convencido a una séptima parte del mundo. En 33 llegamos a superar la población de la tierra, y en 35 llegamos a 34.359, listo para todas las futuras generaciones", agregó divertido.

"Tras la intervención del divulgador científico, Alberto Fernández tomó la palabra. "Es muy interesante el cálculo de Adrián. No pretendo que me voten los chinos, con que me voten los argentinos me alcanza”, expresó. Por último, en tono de broma, agregó: "Me llevo este papel y desde mañana empiezo a tomar lista para ver quién convenció a los dos".

Aunque el método de Paenza no incluye dinero ni un discurso místico, en las redes sociales no tardaron en asociarlo al polémico "telar de la abundancia", un esquema piramidal donde cada persona consigue que se incorporen, con una importante suma de dólares o pesos, otros dos individuos, quienes a su vez tienen que conseguir a dos más y así sucesivamente, con la "promesa" de obtener "un regalo" mucho mayor a la que se aportó al entrar al esquema.

Sebastián Iñurrieta on Twitter Paenza y el Telar de la Abundancia del Voto pic.twitter.com/739fB8NVzn — Sebastián Iñurrieta (@sinurrieta) July 31, 2019

Sereno William on Twitter Lo último que me habría esperado es Paenza proponiendo un Telar de la abundancia — Sereno William (@hotcanalla) August 1, 2019

MEFTA08 on Twitter Parece que los Trolls los mandaron a vincular a Paenza con el telar de la abundancia, son ignorantes, lo que dice Paenza es una serie geometrica o numeros de Finovachi. Su no Ing Pte, no los conoce seguramente porque como todo sabemos ni habea cursado Calculo Numerico. — MEFTA08 (@MEFTA081) July 31, 2019

Marcela StaFe on Twitter Políticamente yo no pienso como Paenza, pero sólo un necio no puede ver que el razonamiento fue impecable, y por acá hay tantos que no lo puedo creer. Claro que fue un chiste, una ironía en relación al tema del día que es el telar. No sean tan básicos!! — Marcela StaFe (@MarcelaStafe) August 1, 2019

Enrique Zabala on Twitter Si uno sale y no convence a otro y ese otro también sale y tampoco convence, ya son tres y si esos tres no convencen a otros tres son doce y así hasta que Chiqui Tapia es presidente.

Telar Paenza. — Enrique Zabala (@enriquezabala68) August 1, 2019

Toto on Twitter Un crack Paenza, te explica como captar votos y, de paso, también el sistema piramidal del #telar de la abundancia — Toto (@federico_dv) August 1, 2019

Ariel on Twitter Lo que dijo Paenza no es ninguna genialidad, se llama el telar de la militancia. — Ariel (@Arienelanden) August 1, 2019

Bender Rodriguez™ on Twitter Paenza y el Telar de la Abundancia del Voto pic.twitter.com/6c9kRwWVaU — Bender Rodriguez™ (@Benderfuturo12) July 31, 2019

Timbuktú on Twitter El "si cada uno convence a dos, en 10 días somos 1 millón" es el Telar de la Abundancia Kirchnerista, certificado por Paenza. — Timbuktú (@pulsionparcial) August 1, 2019

florencia miguel on Twitter Lo amo!!!!

Este sí es un telar del que quiero participar!#paenza#JugamosTodos https://t.co/zWcEn1VE8T — florencia miguel (@florencia_valo) July 31, 2019