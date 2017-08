Pagará fortuna por haber tenido sexo con un alumno

Erin Sayar, de 41 años, daba clases en el colegio James Madison High School de Brooklyn cuando conoció a Kevin Eng, de quien fue nombrada su tutora. Pero poco tiempo después comenzaron una relación de otro tipo, que incluyó al menos ocho encuentros sexuales en el aula y en la camioneta de la profesora.

Fue la novia de Kevin la que descubrió la relación, luego de haberle hackeado la cuenta en Facebook y encontrar casi 4000 mensajes que incluían hasta información de los lugares íntimos en los que la profesora tenía tatuajes. Una vez revelado el affaire, la mujer fue abandonada por su esposo, con quien tenía un hijo.

“Este veredicto envía un fuerte mensaje a los maestros de todo el estado de Nueva York para que tomen su posición de autoridad seriamente”, aseguró Bruce Baron, abogado de la familia del joven, que también había demandado a la escuela por 10 millones de dólares, aunque la Corte Suprema desestimó este pedido. La ex profesora se enfermó de cáncer durante el juicio, pero ya está recuperada, según informó The New York Post.