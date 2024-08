Alberto Fernández dijo que no recuerda los chats en que Fabiola Yañez le reprocha los golpes: "Desaparecieron"

Fernández señaló que, durante los cuatro años que compartieron en la residencia presidencial de Olivos, tuvieron muchas peleas , pero insistió en que no recuerda la conversación en que Yañez lo acusó de haberla golpeado durante tres días consecutivos. "Me pegaste tres días seguidos"; "me volvés a pegar, estás loco", son algunas de las palabras que supuestamente le envió a Fernández en un chat, según la denuncia. Él afirmó que no tiene acceso a esos mensajes: "De mi celular desaparecieron todos los chats del 2022 y del 2023 con Fabiola".

El ex jefe de Estado cuestionó la aparición de pruebas, como fotografías y mensajes que lo incriminan, en el teléfono de su secretaria privada. Al respecto, expresó: "Si no se hubiese secuestrado ese teléfono, no estaríamos hablando de estas cosas". Aunque reconoció que en su relación con Yañez hubo momentos difíciles, subrayó que no desea hablar públicamente sobre cuestiones que afectan la intimidad de su expareja.

Sin embargo, respecto de su respuesta: "Me falta el aire, ¡Por favor, pará!", a esos mensajes de Fabiola en que le recrimina los golpes, Fernández dijo: "En muchas ocasiones he pasado por situaciones casi de asfixia personal, por las circunstancias que me tocaba vivir”.

Alberto Fernandez.jpg Alberto Fernández podría ir preso si se da una serie de condiciones.

Sobre ese tema, el entrevistador insiste en la frase “me golpeaste tres días seguidos”, de Fabiola. Él asegura que “no es cierta”; “yo no la golpeé. "También sé en qué contexto lo dijo Fabiola. Y por eso mi respuesta: no le digo 'perdón porque te golpeé tres días'. Le digo ‘me siento mal, pará’”, explica.

El expresidente también mencionó la posibilidad de que haya un aprovechamiento político del caso, en referencia al actual gobierno de Javier Milei. "Hay alguien que ha incentivado" a Yañez a denunciar, sostuvo. En relación con las fotos que muestran a Yañez con lesiones, Fernández reiteró: "Nunca ejercí violencia física contra Fabiola, ni contra ninguna mujer".

"Sé en qué situación personal estaba ella y no quiero exponerla públicamente. Para dar respuesta a esa pregunta tendría que contar cosas que no debo contar en los medios. No estoy para alimentar toda la mugre que mediáticamente se está generando. Los recibí a ustedes para decirle a los ojos que no he sido autor de ninguno de esos hechos".

En la entrevista, Fernández también respondió a las críticas de su exvicepresidenta, Cristina Kirchner, quien afirmó que las imágenes y los mensajes "delatan los aspectos más sórdidos y oscuros de la condición humana". Ante esto, Fernández expresó sorpresa por las declaraciones de Kirchner y reiteró que no es autor de los hechos que se le imputan.

Finalmente, el expresidente subrayó que está dispuesto a que la justicia resuelva la situación y destacó: "Hablaré ante el juez, no para que esto se convierta en una suerte de carancheo mediático".

Fabiola Yañez declara este martes ante la Justicia

Fabiola Yañez, ex primera dama, declarará este martes a las 10 de la mañana (hora Argentina) en el marco de la causa por violencia de género que involucra al expresidente de la Nación, Alberto Fernández. La declaración se realizará por videoconferencia desde Madrid, España, donde reside actualmente, y será recibida por el fiscal federal de Comodoro Py, Ramiro González.

La declaración de Yañez en la causa es fundamental y se espera que aporte detalles sobre los presuntos episodios de maltrato y agresiones que denunció en su primera presentación judicial. Según fuentes judiciales, la declaración podría derivar en medidas de prueba adicionales y en una posible citación a indagatoria del exmandatario.

Además, el testimonio de Yañez podría influir en la decisión sobre la jurisdicción que investigará el caso. Actualmente, la causa se encuentra en los tribunales de Comodoro Py, como desprendimiento de una investigación por presuntos hechos de corrupción durante el gobierno de Fernández. Sin embargo, la defensa del expresidente ha solicitado que el expediente sea trasladado a la justicia federal de San Isidro, que tiene jurisdicción sobre la Quinta de Olivos, lugar donde se habrían producido los hechos denunciados.

FABIOLA YAÑEZ- ENTREVISTA.jpg

En su presentación judicial, Yañez afirmó que fue víctima de "maltrato, hostigamiento, desprecio, agresiones y golpes constantes" por parte de Fernández, y también hizo referencia a episodios de "violencia reproductiva". La ex primera dama añadió que sufrió "lesiones graves" que le dejaron secuelas psicológicas permanentes.

Asimismo, Yañez mencionó que intentó buscar ayuda en el Ministerio de la Mujer durante la gestión de Ayelén Mazzina, la segunda ministra del área en el Gobierno de Fernández, sin obtener respuesta. En su escrito, reiteró que sintió una "tomada de pelo" al no recibir el apoyo que solicitó.

Fabiola Yañez denunció que Alberto Fernández la obligó a abortar

La ex primera dama de Argentina, reveló que en 2016, al inicio de su relación con Alberto Fernández, fue inducida a realizarse un aborto. Según su relato, la presión por parte de Fernández ocurrió cuando ambos comenzaron a convivir en un departamento de Puerto Madero, propiedad de José “Pepe” Albistur.

Yañez explicó que Fernández le dijo que no era el momento para tener un hijo, ya que la relación estaba empezando, lo que la llevó a interrumpir el embarazo. Este episodio, que Yañez calificó como un caso de “violencia reproductiva”, es parte de la querella que presentó contra Fernández por lesiones graves, agravadas por el vínculo y por haber sido cometidas en un contexto de violencia de género, bajo abuso de poder y autoridad, en concurso real con amenazas coactivas.

“La alegría y la sorpresa de mi parte era inmensa hasta que se lo conté a él”, relató Fabiola. Como contracara narró: “El desprecio y el rechazo", de parte de Fernández. Según relató, Alberto le decía “esto no puede pasar” y comenzó a hostigarla “con que era muy pronto, que no estaba listo aún”.

alberto-fabiola-embarazada.jpg

Fabiola Yañez se habría realizado un aborto en 2016. Ya en 2021 tuvo a su único hijo, Francisco, con el propio Alberto Fernández.

Para Yañez, su -por entonces- pareja la llevó a tomar “la peor decisión”. Dejó de hablarle, “me decía 'no puedo decirle a nadie que voy a tener un hijo con vos en tan poco tiempo'”, dijo Fabiola. “Él me decía ‘hay que resolverlo, tenés que abortar’”.

La denuncia fue presentada ante la Justicia Federal y está siendo investigada por el fiscal Ramiro González, con la colaboración de la fiscal Mariela Labozzetta, titular de la Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres (UFEM). El relato de Yañez forma parte del extenso escrito en el que describe los episodios de maltrato, hostigamiento y acoso que, según ella, sufrió a lo largo de su relación con Fernández.

En uno de los apartados de su presentación, Yañez relató que, pese a haber vivido separada de Fernández tras el aborto, regresó posteriormente al departamento de Puerto Madero. También detalló que el hostigamiento y el acoso psicológico comenzaron incluso antes de la convivencia y que las "lesiones graves" sufridas durante esos años le han dejado secuelas psicológicas que persisten hasta hoy.

La declaración de Yañez, prevista para mañana a través de videoconferencia, es esperada con expectativa, ya que podría aportar más detalles sobre los hechos denunciados y contribuir al avance de la investigación judicial.