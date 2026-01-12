Alerta por altas temperaturas y fuertes lluvias: se esperan hasta 60 mm

El SMN advirtió por la llegada de intensas tormentas y temperaturas extremas.

El organismo emitió además en las últimas horas, una amarilla de nivel amarillo.

En el comienzo de una nueva semana, la tendencia indica que la inestabilidad y el calor extremo seguirán siendo una constante en el clima de gran parte del país.

En las últimas horas el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por tormentas y lluvias para este lunes 12 de enero. Este nivel de alertas indica posibles fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas.

Según precisó el organismo nacional el área se verá afectada por tormentas de variada intensidad , algunas localmente fuertes. Las mismas podrían estar acompañadas por actividad eléctrica, ocasional caída de granizo, ráfagas y abundante caída de agua en cortos períodos.

Se prevén valores de precipitación acumulada entre 30 y 60 mm, que podrían ser superados en forma puntual. Esta advertencia alcanza a la provincia de La Pampa.

Mientras que las provincias de San Luis y Mendoza, las zonas estarán afectadas por lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas podrán estar acompañadas por granizo de forma ocasional, actividad eléctrica intensa, precipitación abundante en cortos períodos y ráfagas que pueden alcanzar los 70 km/h.

Se prevén valores de precipitación acumulada entre 15 y 30 mm, que podrían ser superados en forma puntual.

mapa_alertas (35)

Por otro lado, las fuertes lluvias alcanzarán a Tierra del Fuego, donde se esperan valores de precipitación acumulada entre 10 y 20 mm, pudiendo ser superados de forma puntual.

Recomendaciones por las alertas

Ante espera panorama, el SMN emitió una serie de recomendaciones para que la población tenga en cuenta:

Evitá salir.

No saques la basura y limpiá desagües y sumideros.

Desconectá los electrodomésticos y cortá el suministro eléctrico si ingresa agua.

Cerrá y alejate de puertas y ventanas.

Retirá o asegurá objetos que puedan ser arrastrados por el viento.

Si estás al aire libre, buscá refugio inmediato en un edificio, casa o vehículo cerrado.

Cortá el suministro eléctrico si ingresa agua donde estés

Alerta por altas temperaturas: qué provincias estarán afectadas

El organismo emitió además en las últimas horas, una amarilla de nivel amarillo por temperaturas extremas de calor que se harán presente este lunes.

La alerta marca condiciones que pueden ser peligrosas, sobre todo para los grupos de riesgo, como niños y niñas, mayores de 65 años y personas con enfermedades crónicas. Y afectará a:

-Buenos Aires

Área Metropolitana de Buenos Aires;

noreste de la provincia.

-La Pampa

zona oeste, de norte a sur.

-Neuquén

zona este, de norte a sur.

-Río Negro

noroeste de la provincia.

mapa_temp_extremas (8)

Tormentas en Neuquén este lunes: cómo estará el tiempo y cuándo vuelve el calor

La semana arranca con condiciones climáticas complejas en Neuquén y el Alto Valle. Este lunes 12 de enero, la región se encuentra bajo un panorama de marcada inestabilidad.

Según la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC) y el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el pasaje de un frente frío provocará tormentas aisladas y un descenso temporario de la temperatura máxima, que hoy rondará los 29°C.

Durante la mañana, el cielo se presentará mayormente cubierto, con una humedad que superará el 40%. La mayor probabilidad de tormentas eléctricas y chaparrones se concentra hacia la tarde y el atardecer, fenómenos que podrían estar acompañados por ráfagas de viento del sudoeste que alcanzarían los 50 km/h.