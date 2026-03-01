En vivo: Javier Milei abre el periodo de sesiones ordinarias en el Congreso de la Nación

El presidente Javier Milei inaugura este domingo a las 21 el 144° período de sesiones ordinarias ante la Asamblea Legislativa reunida en el Congreso de la Nación Argentina. La ceremonia, prevista por la Constitución Nacional para cada 1° de marzo, marcará el inicio formal del año parlamentario y se transmitirá por cadena nacional.

Desde la Casa Rosada evitaron anticipar definiciones y remarcaron que el mensaje no circuló fuera del entorno presidencial. En ese marco, el vocero Manuel Adorni publicó un mensaje en la red social X en el que afirmó que el texto “está bajo custodia” y sostuvo que cualquier versión difundida durante la jornada carece de validez. El mismo vocero había tuiteado horas antes: "La noche de hoy será histórica".

Previamente, el propio Presidente había adelantado en redes sociales una frase que seguramente usará en el discurso: “La moral como política de Estado”. La consigna podría atravesar su exposición ante diputados y senadores.

Mirá en vivo el discurso:

Embed

Live Blog Post Tenemos la fuerza para empezar un nuevo capítulo de la historia argentina El presidente destacó los acuerdos económicos internacionales que se han concretado en su mandato con Estados Unidos y la Unión Europea. " En este sentido, destacó la importancia de los tratados internacionales para la Argentina. Javier Milei apertura de sesiones

Live Blog Post "Un fracasado llegó a presidente" Durante todo el discurso se sintió una atmósfera de tensión entre libertarios y oposición. Ante esto, cuando los legisladores opositores corearon "fracasado". Javier Milei les contestó ironicamente: "Que raro, un fracaso llegó a presidente, es raro".

Live Blog Post Ley de Reforma Laboral En su discurso destacó que consiguieron la aprobación de la nueva Ley Laboral, que "viene a barrer con un delirio sancionado hace 50 años". Y sostuvo: "Inspirado en ideas cavernícolas de hace 80 años y que dejó a la mitad de los trabajadores en el mercado informal. Esto es: los campeones de los derechos de los trabajadores dejaron sin ningún tipo de derecho a la mitad de los trabajadores". También mencionó que al inicio de su gobierno el 30% de los trabajadores eran pobres. "Esta ley, además, permitirá que el mercado de trabajo pueda estar en línea con una economía que pueda estar siendo testigo de la mayor transformación de la historia", aseguró. Javier Milei apertura de sesiones

Live Blog Post Chicana a la oposición Durante el discurso del presidente, sus seguidores y partidarios coreaban "Presidente, Presidente". Pero Javier Milei, al ver que la oposición no lo coreaba, les reclamó: "Ustedes también pueden aplaudir, porque soy su presidente aunque no les guste". Cuando en medio de su discurso, le dijeron que para que creciera un país se requiere de justicia social, su respuesta fue exaltada y a los gritos: "A ver, ignorantes, la justicia social es un robo. Implica un trato desigual y está precedido de un robo, manga de ladrones. Delincuentes, por eso tienen a la suya presa. Sigan mintiendo, manga de chorros, por eso tienen a su lider presa y va a seguir presa. Fueron los más chorros de la historia". Javier Milei apertura de sesiones

Live Blog Post Promesa de campaña cumplida En el inicio de su discurso, el presidente destacó que en su mandato los argentinos dejaron de sentirse "perdedores". Hoy sabemos que hay un camino hacia adelante". Además, destacó que se cumplieron las promesas de campaña. Javier Milei apertura de sesiones

Live Blog Post Javier Milei ya está en el Congreso El mandatario ingresó escoltado por su hermana Karina Milei, secretaria General de la Presidencia, y la vicepresidenta Victoria Villarruel. Arribó al Congreso, minutos antes de las 21, tras los saludos protocolares firmó los libros de ambas cámaras: Diputados y Senadores. Firma libros de las cámaras

El discurso llega después de un período de alta actividad legislativa en sesiones extraordinarias, donde el oficialismo logró avanzar con proyectos considerados centrales para su programa de gobierno. En ese contexto, se espera que Milei realice un balance de gestión, exponga los lineamientos económicos para 2026 y detalle la agenda de iniciativas que buscará impulsar durante el año ordinario.

La apertura de sesiones también tendrá una lectura política vinculada al vínculo del Ejecutivo con el Parlamento. Durante el último año, el Gobierno combinó negociaciones puntuales con bloques aliados y confrontaciones abiertas con sectores opositores. La exposición de esta noche funcionará como termómetro del clima institucional para el nuevo período.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/madorni/status/2028217170396622988&partner=&hide_thread=false Estimados, en virtud de algunas publicaciones que se están realizando sobre el contenido del discurso que ofrecerá el Presidente de la Nación en la apertura de sesiones ordinarias del día de hoy, aclaro que son de base falsa ya que el mismo está bajo custodia y no ha sido… — Manuel Adorni (@madorni) March 1, 2026

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/JMilei/status/2028219221692321838&partner=&hide_thread=false La Moral como Política de Estado.

VLLC! pic.twitter.com/bTdEv1j13K — Javier Milei (@JMilei) March 1, 2026

En el plano económico, fuentes oficiales anticiparon en las últimas semanas que el Presidente insistirá en la consolidación del equilibrio fiscal, la reducción del gasto público y la continuidad del programa de reformas estructurales. Sin embargo, hasta el momento no se confirmaron anuncios concretos.