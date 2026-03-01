En vivo: Javier Milei abre el periodo de sesiones ordinarias en el Congreso de la Nación

El presidente Javier Milei inaugura este domingo a las 21 el 144° período de sesiones ordinarias ante la Asamblea Legislativa reunida en el Congreso de la Nación Argentina. La ceremonia, prevista por la Constitución Nacional para cada 1° de marzo, marcará el inicio formal del año parlamentario y se transmitirá por cadena nacional.
Tenemos la fuerza para empezar un nuevo capítulo de la historia argentina
El presidente destacó los acuerdos económicos internacionales que se han concretado en su mandato con Estados Unidos y la Unión Europea. "
En este sentido, destacó la importancia de los tratados internacionales para la Argentina.
Dejá tu comentario