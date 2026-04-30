Alerta de ANMAT: prohibieron en todo el país un falso medicamento para adelgazar que se vendía por internet

El organismo advirtió que su consumo representa un riesgo grave para la salud al no poder garantizarse su origen ni calidad.

El producto no pasó por los controles necesarios para garantizar su calidad y seguridad.

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica ( ANMAT) dispuso en las últimas horas, la prohibición total en todo el país de un producto ofrecido en internet sin autorización sanitaria.

La medida se formalizó a través de un decreto en el Boletín Oficial. El organismo advirtió que el producto no figura en el Registro de Especialidades Medicinales , por lo que su comercialización representa un riesgo para la salud pública.

El caso se inició a partir de tareas de monitoreo del Departamento de Control de Mercado, que identificó la oferta del producto en internet. A partir de ese hallazgo, se realizó una consulta técnica para verificar su situación.

Qué detectó la ANMAT sobre el producto que se vendía online

Las autoridades confirmaron que el producto que quedó prohibido en todo el país, se trata de “Lipoless 2,5 mg/ Tirzepatida 2,5 mg/0,6 ml”, un medicamento que se promocionaba en plataformas online sin contar con registro oficial.

El resultado fue claro: el producto no cuenta con registro ante la autoridad sanitaria argentina. Esto implica que no pasó por los controles necesarios para garantizar su calidad y seguridad.

farmaco La ANMAT prohibió el producto tras detectar su venta online sin autorización sanitaria en Argentina.

Además, la ANMAT señaló que en el país existe un medicamento con el mismo principio activo, la tirzepatida, pero bajo condiciones estrictas:

venta con receta médica.

distribución exclusiva en farmacias habilitadas.

Esto descarta cualquier tipo de comercialización por canales informales o plataformas digitales.

En ese contexto, el organismo advirtió que el producto detectado podría estar vinculado a ese principio activo, pero sin autorización, lo que lo ubica fuera del circuito legal.

Cuáles son los riesgos sanitarios del producto y por qué se prohibió

La principal preocupación de la ANMAT está en la falta de trazabilidad del producto. Según precisaron, al desconocerse su origen, no es posible garantizar:

calidad.

seguridad.

eficacia.

Esto convierte a su uso en un riesgo potencial para quienes lo consuman. Además, su venta fuera de los canales habilitados constituye una infracción a la Ley 16.463, que regula la circulación de medicamentos en Argentina.

La normativa prohíbe la comercialización de productos ilegítimos y restringe la publicidad de aquellos que requieren receta médica. En este caso, la combinación entre venta online y ausencia de registro configura una situación que el organismo considera grave.

Alcance de la medida y controles en todo el país

La disposición establece la prohibición total de uso, comercialización y distribución de todos los lotes y presentaciones del producto en el territorio nacional.

La medida es de carácter preventivo y se mantendrá vigente hasta que el producto regularice su situación sanitaria, algo que, por el momento, no ocurrió.

Además, la ANMAT comunicó la decisión a autoridades provinciales, organismos de control y entidades de defensa del consumidor para reforzar la fiscalización. El objetivo es evitar que el fármaco siga circulando por canales informales y proteger a los usuarios frente a posibles consecuencias.