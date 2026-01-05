Alerta por fuertes vientos, tormentas con hasta 50 mm de lluvia y temperaturas extremas

La inestabilidad y fenómenos con fuerte impacto se esperan para las próximas horas. Qué zonas serán las más afectadas.

Con el inicio de la semana y avanzando más en el mes de enero, la inestabilidad climática s igue siendo una constante en gran parte del país, donde rigen alerta por varios fenómenos.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió en las últimas horas una serie de alertas de nivel amarillo y naranja que afectarán a varias provincias este lunes 5 de enero, donde se advierte la presencia de fuertes lluvias, tormentas, vientos y una ola de calor.

Este nivel de alertas indican posibles fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas.

Alerta amarilla por tormentas: cuáles serán las zonas afectadas

El SMN indicó que rige una alerta de nivel amarillo por intensas tormentas para este lunes, que afectará a cinco provincias.

En Río Negro y Neuquén, las zonas estarán afectadas por tormentas aisladas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas podrían estar acompañadas por frecuente actividad eléctrica, ráfagas de hasta 60 km/h, ocasional granizo y abundante caída de agua en cortos períodos. Se esperan valores de precipitación acumulada entre 10 y 20 mm, que pueden ser superados localmente.

tormentas (1) Tras días de calor y humedad intensos, este domingo gran parte del país se verá afectado por tormentas.

También en La Pampa, el área estará afectada por tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas estarán acompañadas por frecuente actividad eléctrica, ocasional caída de granizo, ráfagas que pueden alcanzar los 70 km/h y abundante caída de agua en cortos períodos. Allí se prevén valores de precipitación acumulada entre 15 y 30 mm, que pueden ser superados en forma puntual.

En las provincias de Mendoza y San Luis, las zonas serán afectadas por tormentas aisladas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas podrán estar acompañadas por granizo, intensa actividad eléctrica, abundante precipitación en cortos períodos y ráfagas que pueden alcanzar los 70 km/h.

Se prevén valores de precipitación acumulada entre 20 y 50 mm, que podrían ser superados en forma puntual.

mapa_alertas (30)

Alerta amarilla por fuertes vientos

El organismo nacional indicó que las áreas serán afectadas por vientos del sector norte con velocidades entre 40 y 50 km/h, con ráfagas que pueden superar los 70 km/h.

Las zonas afectadas por la alerta amarilla por vientos fuertes serán:

San Luis: norte y noroeste de la provincia, por la tarde.

norte y noroeste de la provincia, por la tarde. La Rioja: zona este, de norte a sur, durante la tarde.

zona este, de norte a sur, durante la tarde. Catamarca: sureste de la provincia, por la tarde.

viento

Alerta por temperaturas extremas de calor

El SMN también mantiene vigente una alerta por una intensa de calor, donde se advierte la presencia de temperaturas extremas de calor que rozarán los 40°C en algunas zonas del país.

De acuerdo con las imágenes satelitales, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) mantiene vigentes advertencias por temperaturas extremas por calor en sectores de Neuquén, Río Negro y Mendoza, donde se identifican áreas en nivel de alerta amarillo y naranja.

El resto del territorio nacional figura en nivel verde, lo que indica condiciones sin riesgo climático relevante en ese aspecto.

mapa_temp_extremas (5)

Cómo arranca la primera semana de enero en Neuquén: qué dice el pronóstico

La primera semana completa de enero comenzará en Neuquén con temperaturas elevadas, viento persistente y probabilidad de precipitaciones, especialmente durante el inicio. El ingreso de aire inestable favorecerá la formación de tormentas aisladas y chaparrones.

En la ciudad de Neuquén, el lunes se espera una jornada calurosa e inestable, con una temperatura máxima cercana a los 34°C y probabilidad de lluvias y tormentas durante la tarde y la noche. El viento será moderado, con velocidades de entre 30 y 40 km/h, y ráfagas que podrían superar los 50 km/h.

El martes, el termómetro podría alcanzar los 35°C, con chaparrones aislados durante la mañana y mejoras temporarias hacia la tarde. El viento continuará soplando del sector oeste, con ráfagas intensas que podrían llegar a las 59 km/h.

Para el miércoles, se prevé una jornada más estable, con cielo despejado a parcialmente nublado, sin precipitaciones y temperaturas alrededor de los 30°C, aunque con viento persistente durante gran parte del día.