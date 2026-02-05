ANMAT exige retirar shampoo, perfumes y hasta una pasta dental: la lista completa

El organismo sanitario detectó decenas de artículos capilares, fragancias y productos de higiene. Qué marcas son.

ANMAT ordenó la prohibición nacional de cosméticos, perfumes y productos de higiene sin registro sanitario oficial.

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica ( ANMAT ) ordenó esta semana la prohibición inmediata de una amplia lista de productos cosméticos, perfumes artesanales, artículos de limpieza y hasta una pasta dental que circulaban sin autorización sanitaria.

Las medidas quedaron formalizadas mediante varias disposiciones publicadas en el Boletín Oficial de la República Argentina y alcanzan tanto a comercios físicos como a plataformas de venta online.

El organismo explicó que todos los artículos alcanzados carecen de registros oficiales, lo que impide conocer su procedencia real, las condiciones de elaboración y la composición de sus fórmulas. La falta de trazabilidad encendió alertas sanitarias y motivó la intervención para evitar posibles daños en consumidores.

Las resoluciones incluyen líneas capilares, fragancias, productos domisanitarios, jabones líquidos y un dentífrico, distribuidos bajo distintas marcas comerciales.

Cosméticos capilares sin registro: foco en Shine Hair y Mumytalooks

Una de las decisiones más amplias recayó sobre la marca Shine Hair. La ANMAT dispuso la prohibición total de todos sus productos, entre ellos biotina, keratina líquida, botox capilar con biotina, shampoos extra ácidos, acondicionadores y tratamientos hidratantes. Ninguno presenta datos de inscripción sanitaria en su rotulado.

perfumes.jpg ANMAT dispuso retirar del mercado artículos capilares, fragancias artesanales y un dentífrico por falta de inscripción y por origen de fabricación no verificado.

Según el organismo, se trata de productos ilegítimos, elaborados en establecimientos desconocidos y sin respaldo técnico que permita asegurar su seguridad o eficacia.

En paralelo, otra disposición alcanzó a la marca Mumytalooks, que comercializaba una extensa línea capilar: shampoos Plex Premium y Full Detox, cremas nutritivas, máscaras, matizadores, tratamientos con colágeno marino, protectores térmicos, sérums y productos de alisado, entre otros. En varios casos, la información del envase resulta incompleta o directamente inexistente.

Desde el ente regulador remarcaron que no existen garantías sobre los ingredientes utilizados, ni sobre el cumplimiento de normas básicas de fabricación.

Perfumes artesanales y una pasta dental también quedaron fuera del mercado

La ofensiva sanitaria también incluyó a los denominados “Perfumes de Autor” o “Perfumes Artesanales” de la marca Zentidos. La ANMAT ordenó frenar su uso, comercialización y publicidad hasta que los responsables regularicen su situación.

El argumento oficial apunta otra vez al mismo problema: ausencia total de inscripción y desconocimiento del lugar de producción, un combo que impide evaluar riesgos dermatológicos o respiratorios.

A esta lista se sumó el producto odontológico “Escudo reparador de caries ODONTIC”, de la marca Nudenta. La pasta dental circulaba sin autorización y sin respaldo técnico sobre su formulación. El organismo advirtió que ningún dentífrico puede venderse sin aval sanitario, ya que se trata de un producto de uso directo sobre mucosas.

Productos de limpieza bajo la lupa y advertencia al consumidor

Las disposiciones también avanzaron sobre artículos domisanitarios. En este caso, se prohibieron todos los lotes de productos elaborados por la firma Química C.E.A., debido a la falta de registros y a la imposibilidad de verificar condiciones de manufactura.

A su vez, quedó bloqueado el “Jabón líquido higienizante” marca PLUS, producido por Química El Regreso S.R.L., hasta tanto complete el proceso de regularización.

Desde la ANMAT señalaron que estos perfumes podrían implicar riesgos cutáneos o respiratorios, ya que no existe control oficial sobre su inocuidad.

El organismo recordó que la venta por redes sociales o marketplaces no exime del cumplimiento de la normativa vigente. Cualquier cosmético, perfume o producto de limpieza debe contar con autorización previa para circular legalmente.

Como recomendación general, se pidió a la población verificar siempre el número de registro en los envases y evitar artículos que prometen resultados inmediatos o utilizan términos técnicos sin respaldo visible.