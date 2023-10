Qué dice el fallo que anuló el decreto de Macri

Planteó que "existen ampliaciones de beneficios a situaciones no previstas, e inclusión de sujetos originalmente excluidos". De ese modo "no cabe otra lectura que entender que por medio del decreto 1206/06, enmarcado en el artículo 99 inc. 2° de la Constitución Nacional, y bajo una supuesta pretensión de incorporar precisiones, se modifican aspectos de la Ley 27.260, generándose en consecuencia un exceso en la reglamentación de la ley".