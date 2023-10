La Santa María no era una carabela sino una “nao”, un tipo de embarcación más grande, con mucho velámen y capacidad de carga para ganar autonomía. La Niña y La Pinta sí eran carabelas, más altas y alargadas, y que podían medir hasta 30 metros de largo, con una cubierta de tres mástiles y solo un castillo en la popa, elevado en altura. La Santa María era propiedad del marino y cartógrafo Juan de la Cosa, quien participó en siete de los primeros viajes a América, y dibujó el mapa más antiguo que se tenga en la actualidad, con el continente americano.

2- ¿Adónde llegó Colón, exactamente?

El almirante pensó que había llegado a Cipango o Zipango, como se le decía al Japón en ese momento del Renacimiento (tomando una traducción del chino sobre aquel país). Según sus cálculos, llegaría al extremo oriental del continente asiático, por lo que decidió bautizar a esas tierras como “las indias”, la denominación hecha por el veneciano Marco Polo en sus viajes. Lo cierto es que el primer lugar del continente americano que Colón y los suyos pisaron fue la isla de Guanahani, en el archipiélago de las Bahamas.

3- Rodrigo de Triana, el descubridor

Fue el marino Rodrigo De Triana quien, dos horas después de la medianoche del 12 de octubre de 1492, a bordo de La Pinta, gritó “tierra”. Este reconocimiento llegó tarde, ya que Colón, en un relato que no lo favorece, persuadió a la Corona que había sido él mismo el primero en divisar “tierra a la vista”, a efectos de cobrar la recompensa prevista en ese caso. Su versión fue que había visto la noche anterior una “nebulosa de luz” pero que no había dicho nada, porque no la había podido distinguir.

4- Los “indios” con los que se encontró Colón

El grupo de navegantes que descendió de los barcos se encontró, en la misma playa, con el pueblo indígena llamado “tainos”, que en ese siglo XV habitaban buena parte del Caribe, lo que hoy se denomina Las Bahamas, Cuba, Jamaica y Puerto Rico.

5- Una Tierra redonda, pero no tanto

El viaje de Colón sirvió para corroborar una sospecha generalizada en el mundo no religioso de ese entonces: que la Tierra era redonda, y que por un extremo podía llegarse al otro, y de esa forma se abrirían nuevas rutas comerciales. Para Colón fue así, pero no tanto: falleció pensando que el mundo tenía una forma de “pera”, es decir, con un achatamiento en los polos.

6- El primero de cuatro viajes

La Corona española, sumamente satisfecha con los resultados de este primer viaje de 1492, financió luego otras tres expediciones, siempre con el ahora afamado Colón al frente. La segunda fue apenas dos años después, en 1494, y llegó a Puerto Rico. La tercera en 1498, hasta la desembocadura del río Orinoco en Venezuela. La cuarta y última, en 1508, hasta la costa de Honduras. Para ese entonces ya había mapas del nuevo continente, como el hecho por Américo Vespucio que, claro, terminó bautizándolo. Colón no dio el nombre al territorio que descubrió, pero sí al menos a Colombia, que en ese entonces era el actual país homónimo, más Venezuela y Ecuador.

7- Marineros sumamente precarizados

Como promesa del viaje hacia un lugar desconocido, a los marineros de la tripulación del primer viaje de Colón les fue prometida una recompensa monetaria; pero no fue hasta el año de 1513 que se les pagó. Es decir que transcurrieron 21 años después del viaje, hasta que recibieron su pago. Hoy en día la lista de navegantes sigue siendo un misterio, con pocos nombres fehacientemente comprobados.

8- Un viaje muy poco deconstruido

En el primer viaje realizado en el año de 1492 acudieron alrededor de 90 personas, todos hombres. De hecho, no fue hasta 1547 que la Corona Española permitió una expedición con mujeres, es decir que ellas conocieron al “nuevo mundo” 55 años después.

9- Fueron tres barcos, regresaron dos

El barco que transportaba a Cristóbal Colón no regresó a España, y ello fue debido a que la Santa María se estrelló contra un arrecife. Con esa madera se construyó el denominado “Fuerte de Navidad”. Lo que se dice, saber reciclar el materal. Por lo tanto Colón volvió al viejo continente con sólo la mitad de su tripulación y dos barcos.

10- Barcos con cruces templarias

La Santa María, la Niña y la Pinta llevaban en sus velas la imagen de la Cruz Templaria. Tambien se les dicen cruces patadas, porque se angostan al llegar al centro. A tono con la impronta de los Reyes Católicos, remite al martirio de Jesús. Los templarios se dedicaban a la defensa de los peregrinos cristianos que iban a Jerusalén.