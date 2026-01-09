País La Mañana Argentina Argentina confirmó que devolvió los fondos que le había prestado por el swap el Tesoro de EE.UU

El secretario del Tesoro norteamericano, Scott Bessent, lo celebró como un signo de estabilización para el país.







La suspensión del viaje de Bessent sumó presión sobre la estrategia exterior de Milei y dejó al Gobierno sin una instancia clave de diálogo con Washington.

Este viernes se conoció que el Banco Central de la República Argentina (BRCA) logró devolver los fondos que había recibido en octubre, en el marco del swap de monedas por USD 20.000 millones con el Tesoro de los Estados Unidos.

El secretario del Tesoro, Scott Bessent, a través de su cuenta de X confirmó la novedad. "Argentina ha recuperado el acceso a los mercados financieros y ha implementado cambios alentadores en su marco de política monetaria y cambiaria", escribió.

Se trata de los u$s2.541 millones, que formaron parte del salvataje que Donald Trump le extendió al gobierno de Javier Milei en la previa de las elecciones legislativas.