Argentina confirmó que devolvió los fondos que le había prestado por el swap el Tesoro de EE.UU

El secretario del Tesoro norteamericano, Scott Bessent, lo celebró como un signo de estabilización para el país.
Este viernes se conoció que el Banco Central de la República Argentina (BRCA) logró devolver los fondos que había recibido en octubre, en el marco del swap de monedas por USD 20.000 millones con el Tesoro de los Estados Unidos.
El secretario del Tesoro, Scott Bessent, a través de su cuenta de X confirmó la novedad. "Argentina ha recuperado el acceso a los mercados financieros y ha implementado cambios alentadores en su marco de política monetaria y cambiaria", escribió.
Se trata de los u$s2.541 millones, que formaron parte del salvataje que Donald Trump le extendió al gobierno de Javier Milei en la previa de las elecciones legislativas.
De esta forma, el BCRA canceló los US$2541 millones que había activado de esta línea especial de hasta US$20.000 millones. Se había creado en octubre de 2025, en el marco de la intervención del gobierno estadounidense en el mercado cambiario local, en un escenario de tensión financiera antes de las elecciones legislativas.
