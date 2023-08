Bullrich, sobre los ataques a comercios: "Estamos bajo un desgobierno total"

Invitada al programa “Somos Buenos” de TN, la candidata se explayó sobre la actualidad política y económica que vive el país. “Es una gran preocupación y el caos sólo trae caos”, señaló . Al mismo tiempo, agregó que "la sensación es de que no hay nadie gobernando. La situación económica del país es bajísima, los precios aumentan todos los días. La gente está sola, frente a la violencia y frente a todo. No ha habido un tipo de coordinación previa. En el ministerio de Seguridad teníamos un mecanismo para evitar todo esto".

En cuanto a la inflación, Bullrich afirmó que“estamos frente a una inflación no planificada, el aumento de los precios y el caos del país que no tiene presidente ni autoridades. El que cada tanto aparece es el ministro de Economía que también es candidato. Hay un desgobierno y la gente está sola. Nadie la protege. Hay que llamar a la paz social ”.

Con respecto a cómo reaccionar ante los intentos de saqueos, la ex ministra de seguridad marcó que “los municipios tienen que activar un mecanismo para decirle a las personas que pueden ir a buscar alimentos a los municipios. Tienen que desviar de los supermercados y de la propiedad privada y que lo manden a los municipios. El ministerio de Desarrollo Social tiene que mandar un auxilio para que se tome la demanda y se pueda sacar el conflicto de los supermercados”.

"El orden va a venir de un Gobierno que se ponga al frente y que esté realmente mostrando que hay una crisis. No es solamente un problema de la provincia de Buenos Aires, sino del país entero. Falta autoridad y orden", advirtió la candidata.

“El ministro de Seguridad dijo que ya sabía desde el viernes que esto iba a pasar y no hizo nada. Se habrá ido afuera el fin de semana largo. ¿En qué secciones tenía la alerta y qué prevención hizo? ¿Qué ideología tiene que dice que esto es distinto a un saqueo?”, expresó Patricia frente a las voces oficiales que niegan que estos acontecimientos se traten de un saqueo.

Cuando se le preguntó qué opinaba sobre los dichos de Gabriela Cerruti, Bulrich fue categórica: “Hay un caos en el país, no puede hablar así la vocera como si estuviera en un programa de niños a la mañana. Acá se necesita orden. Tienen que ponerse a trabajar los ministros”.

ola de robos en el sector hotelero y gastronomico.jpg Frente a la ola de saqueos, Bullrich llamó al Gobierno a "llamar a la paz social".

"El desorden parece ser la regla. Hay que llegar a las elecciones y cambiar de Gobierno de forma normal. ¿El ministro de Economía devalúa y no tiene nada que ver con que la gente no tenga para comer?", se preguntó la ex ministra.

Respecto a la opinión de Milei en su cuenta de Twitter, Patricia dijo que, “el tuit es electoralista. No hay que aprovechar electoralmente estas situaciones. Si el Gobierno tiene que pedir Estado de sitio lo tiene que hacer. El incendio está tomando miles de hectáreas y después nadie sabe cómo pararlo”.

Para finalizar, Bullrich instó al Gobierno a traer paz y “no tratar de polarizar con un candidato. Le tienen que hablar a las madres para que sus hijos no salgan. Tienen que tratar de controlar que sus chicos estén en sus casas. El mensaje que tienen que dar es que la Argentina no se soluciona con caos. Les daría a las mamás un mensaje con total claridad: no puede un chico de 12 años causar estos destrozos”.