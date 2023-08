Bullrich se reunió con Morales y recibió el apoyo de la UCR

Embed

Por su parte, Patricia Bullrich criticó las últimas medidas económicas de Sergio Massa: “Dieron unos pocos pesos que además lo tienen que pagar privados que están completamente ahorcados y la carne subió un 60 por ciento. La inflación es una liebre y las medidas del Gobierno son una tortuga. No lo van a alcanzar nunca. Lo único que hacen es destruir cada vez más el poder adquisitivo de la gente. Que no mientan más. Esto no es un plan Justicia. Es un plan para avalar a la inflación, que destruye las esperanzas de los argentinos”.

El equipo de Gobierno de Bullrich

Patricia Bullrich Carlos Melconian

Días atrás, Patricia Bullrich confirmó que en caso de ganar la elección, Carlos Melconian será su Ministro de Economía cuyo esquema habla de una bimonetarización.

Para explicar de qué se trata este plan económico, en una nota con Canal E, el economista Martín Siracusa, quien expresó que, “el bimonetarismo es superador de la dolarización porque permite la libre elección de la moneda con la cual se hacen los contratos”. Y agregó: “Hoy está prohibido hacer contratos en una moneda que no sea el peso y además el peso está muy castigado y pierde mucho valor por la emisión monetaria descontrolada que hay hace unos años”.

“La ventaja que tiene sobre la dolarización es que es más rápida, fácil y posible porque todos nosotros estamos acostumbrados a utilizar dos monedas, pero además evitaría la apreciación de la moneda, que en la convertibilidad dejó un montón de pymes patas para arriba”, expresó Siracusa. Y agregó: “Es una reforma que tiene que darse a nivel del Estado para darle productividad a la economía y mejorar las leyes laborales; entonces la economía puede despegar”.