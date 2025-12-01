Cambio del apellido paterno: ¿En qué casos está permitido y qué sucede si lo solicita un menor?

La ley exige motivos fundados y un análisis judicial previo para autorizar cualquier modificación del apellido.

Cambiar de apellido es un proceso legal que requiere fundamentos sólidos, controles judiciales y el cumplimiento de requisitos estrictos.

Cambiar el apellido paterno en Argentina no es un trámite automático ni de simple resolución. Se trata de un proceso legal que requiere fundamentos sólidos , controles judiciales y el cumplimiento de requisitos estrictos , ya que el apellido cumple una función clave en la identidad y en el ámbito jurídico. Esta situación genera muchas dudas, especialmente cuando el pedido es realizado por un menor o surge de conflictos familiares complejos.

La normativa actual se basa en el Código Civil y Comercial de la Nación , que protege la identidad de las personas y establece que cualquier modificación debe justificarse con motivos fundados. En la mayoría de los casos, el proceso es judicial, aunque existen excepciones en las que puede gestionarse directamente en el Registro Civil .

En Argentina, cambiar el apellido paterno nunca es automático. La regla general indica que, para eliminar, modificar o reemplazar un apellido se necesita autorización judicial, salvo ciertos motivos especiales previstos por la normativa.

El trámite puede iniciar en dos vías:

Registro Civil, para correcciones simples o situaciones contempladas como de "justo motivo";

Juzgado de Familia, para solicitudes complejas o cuando el cambio implica sustituir el apellido del padre biológico.

Préstamo a una persona con DNI apócrifo.jpg

Cuando el pedido involucra la eliminación del apellido paterno, el juez analiza exhaustivamente las razones aportadas. Para eso puede solicitar informes psicológicos, entrevistas, evaluaciones sociales e incluso publicaciones de edictos en medios oficiales. Estos edictos sirven para que cualquier persona que pueda verse afectada por el cambio tenga la oportunidad de presentar objeciones.

Tras evaluar pruebas, impacto emocional, contexto familiar y eventuales riesgos, el juez dicta una resolución final, que puede aprobar o rechazar la solicitud.

¿Cuáles son los motivos válidos según las leyes y trámites vigentes en Argentina?

No todos los motivos son aceptados para cambiar el apellido. La jurisprudencia argentina establece criterios bastante restrictivos. Entre los fundamentos válidos más reconocidos se encuentran:

Perjuicio psicológico o emocional derivado del apellido;

Antecedentes de violencia familiar, delitos graves o abandono paterno;

Identidad socioafectiva, cuando el menor fue criado por una figura parental que no coincide con el apellido biológico;

Errores registrales o inscripciones incorrectas al momento del nacimiento;

Modificación del orden de los apellidos, permitida por razones personales;

Identidad de género, para garantizar coherencia entre nombre, apellido y vivencia personal.

En todos estos casos, la decisión final recae en el juez, quien también tiene en cuenta la opinión del solicitante y, si corresponde, del menor involucrado.

Registro Civil Neuquen generica

¿Qué pasa con las leyes cuando el reclamo lo hace un menor?

Cuando la solicitud involucra a un niño o adolescente, el estándar legal es aún más estricto. La Convención sobre los Derechos del Niño, incorporada a la legislación argentina, obliga a que cualquier decisión se tome priorizando el interés superior del menor.

Esto implica:

Exigir informes psicológicos para analizar el impacto del apellido actual;

Evaluar la dinámica familiar y el motivo real del pedido;

Garantizar que el cambio favorezca el bienestar emocional, social y personal del menor.

A partir de los 13 años, si el adolescente demuestra madurez, su opinión adquiere un peso relevante y debe ser escuchada antes de resolver. El objetivo siempre es el mismo, que el apellido acompañe la identidad del menor y no sea una fuente de daño, rechazo o conflicto.

¿Cuándo pueden hacerse cambios de apellido sin juez?

El Código Civil y Comercial, en su artículo 69, contempla situaciones en las que el cambio puede realizarse directamente en el Registro Civil sin necesidad de iniciar una causa judicial.

Esto es posible cuando existe un "justo motivo", categoría que incluye:

Procesos de identidad de género;

Haber sido víctima de apropiación ilegal o terrorismo de Estado;

Necesidad de recuperar una identidad suprimida durante la infancia;

Corrección de una inscripción o error evidente del registro.

En estos casos, el trámite suele ser más ágil y administrativo. Sin embargo, la mayoría de las solicitudes vinculadas con conflictos familiares, violencia o disputas con progenitores quedan fuera de esta vía, por lo que deben resolverse en sede judicial.

Leyes, trámites y Argentina: qué tener en cuenta antes de iniciar la solicitud

Quienes desean cambiar su apellido deben saber que el proceso no es inmediato, puede extenderse durante meses y requiere documentación precisa. Algunos puntos clave a considerar antes de avanzar: