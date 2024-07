Caso Loan, día 23: cómo avanza la investigación en vivo

Live Blog Post

Declaró la sobrina de Laudelina: "Para mí, no hay atropello"

Camila Núñez declaró el jueves durante cinco horas por la desaparición de Loan ante la Justicia y este viernes confió ante la prensa que desconfía de la nueva versión de su tía Laudelina. "Para mí, no hay un atropello", dijo la joven y contó que ese 13 de junio, última vez que se lo vio a Loan: "Ella va y yo salí delante de ella y pasé por ese lugar, fui para el fondo y no es así. Si no, me lo hubiese encontrado yo misma".

Según publicó TN, Camila relató: "Me encontré con los chicos, no con Loan. Los chicos pegan la vuelta, pasan por el cementerio de la abuela y se vuelven a ir para el fondo", relató y confirmó que Loan "en ningún momento respondió".