Así se pelearon en TN Rolando Barbano y Nacho González Prieto por el caso Loan

“Nos encontramos con que el tío del nene permanentemente subía fotografía de niños desconocidos... Benítez, lo que acabamos de mostrar. Lleno de nenes gauchitos, se le ponen... Qué lindos chicos le ponen abajo. Sí. Sí. Qué niño chico, qué dulzura, me gustaría tener un gauchito así, etc. Y Pérez también tiene fotografías, no con niños tan chicos, sino un poco más grandes. A la Justicia Federal, por lo que me contaron, no le cierra para nada. O no le termina de cerrar la hipótesis del accidente de tránsito”, arrancó diciendo González Prieto, quien además de periodista es licenciado en criminología.