Caso Skanka: condenaron a Julio De Vido y José López a cinco años de prisión por corrupción

El caso Skanska fue el primer escándalo de corrupción en el gobierno de Néstor Kirchner.

El exministro de Planificación Federal y el exsecretario de Obras Públicas recibieron la misma sentencia.

Este lunes al mediodía se conoció la decisión de la Justicia de condenar a Julio De Vido y José López a cinco años de prisión por el caso Skanska, el escándalo de corrupción del kirchnerismo.

El exministro de Planificación Federal y el exsecretario de Obras Públicas recibieron la misma sentencia, luego de que el Tribunal Oral Federal N° 4 confirmara que se comprobó que cobraron coimas en el proceso para la ampliación de dos gasoductos.

La Justicia los condenó así a cinco años de cárcel e inhabilitación perpetua. La sentencia fue leída de manera virtual, ya que De Vido se encuentra en su prisión domiciliaria en Zárate y López en el Complejo Penitenciario Federal de Ezeiza.

Skanska fue la constructora sueca acusada de direccionar licitaciones y pagar coimas a funcionarios públicos durante el gobierno del expresidente Néstor Kirchner.

De Vido y López escucharon sus sentencias a través de Zoom.

El exgerente general de Nación Fideicomisos S.A., Néstor Ulloa, también recibió una condena de cinco años de cárcel.

Los jueces Jorge Gorini, Guillermo Costabel y María Gabriela López Iñiguez los encontraron culpables de los delitos de cohecho pasivo (cobro de sobornos) y administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública, al considerar probado que ambos participaron en una maniobra de pago de coimas durante la ampliación de los gasoductos Norte y Sur.

La sentencia también alcanzó a directivos y empresarios involucrados en las contrataciones. Mario Piantoni, Gustavo Vago y Javier Azcárate recibieron penas de cuatro años de prisión tras ser considerados autores penalmente responsables del delito de cohecho activo y partícipes necesarios en la administración fraudulenta.

En tanto, Héctor Obregón, Juan Carlos Bos, Alejandro Gerlero, Roberto Zareba, Alfredo Greco y Adrián Félix López recibieron tres años de prisión de ejecución condicional.

El origen de la causa de corrupción

La causa se remonta a 2004, cuando la firma sueca Skanska ganó el contrato para la ampliación de la construcción de los gasoductos norte (TGN) y sur (TGS) para el transporte de gas natural. Se presentó una denuncia por presunta corrupción y una prueba clave allanó el camino hacia el veredicto final.

Claudio Corizzo, síndico de la empresa, grabó una conversación con Javier Azcárate, entonces general comercial de Skanska. En ese intercambio, Azcárate reconoció que se habían pagado sobornos por las obras y que se usaron facturas falsas para justificar esos fondos. La conversación fue encontrada en una computadora de la empresa en un allanamiento.

Cuando el expediente se elevó a juicio en 2019, el juez federal Sebastián Casanello sostuvo que Skanska y otras empresas competidoras habrían coordinado las ofertas para incrementar los costos de las obras, con el consentimiento de funcionarios públicos que intervinieron en el proceso licitatorio.

Casanello sostuvo que las operaciones ficticias fueron registradas contablemente como gastos relacionados con el proyecto para dar apariencia de legalidad a pagos que, según la investigación, correspondían a sobornos.

Para el magistrado, ese mecanismo provocó un perjuicio económico millonario al Estado, ya que permitió desviar recursos públicos para beneficiar de manera ilegal tanto a funcionarios como a empresarios.

La situación judicial de De Vido y López

Con esta sentencia, Julio De Vido suma una nueva condena en una extensa lista de causas judiciales. El ex ministro ya registra varias condenas, aunque solo una permanece firme: la correspondiente a la tragedia ferroviaria de Once, por la que actualmente cumple prisión domiciliaria.

En tanto, José López, recordado por el episodio de los bolsos con millones de dólares arrojados en un convento de General Rodríguez en 2016, continúa detenido en el penal de Ezeiza y suma otra condena por hechos de corrupción vinculados a la obra pública.