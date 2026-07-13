Así reapareció Martín Insaurralde: fumando habano entre empresarios y alentando a la Selección

Se conocieron imágenes del exintendente de Lomas de Zamora que generaron polémica, en medio de la investigación por enriquecimiento ilícito.

Insaurralde se encuentra en el ojo de la tormenta, ya que está siendo investigado en una causa por enriquecimiento ilícito.

A dos semanas del pedido de detención que hizo el fiscal Sergio Mola a Martín Insaurralde , exintendente de Lomas de Zamora y exjefe de Gabinete de Axel Kicillof, se filtraron imágenes que lo muestran en una casa de Puerto Madero con amigos mientras miraban el partido de la Selección Argentina.

Insaurralde se encuentra en el ojo de la tormenta, ya que está siendo investigado en una causa por enriquecimiento ilícito . A esto se le suma la reciente difusión de las imágenes en las que Jesica Cirio muestra fajos de dólares guardados en un vestidor.

En el video que se difundió en redes sociales, Insaurralde fue captado celebrando y fumando un habano rodeado de conocidos. El encuentro se realizó en la casa de Rodrigo Fernández Prieto , empresario de la construcción y expareja de la modelo Floppy Tesouro .

En las imágenes, difundidas por el periodista Gustavo Méndez, se observa al exjefe de Gabinete bonaerense junto al anfitrión y a Juan Napoli, banquero y excandidato a senador de La Libertad Avanza por la provincia de Buenos Aires en 2023.

La grabación es una de las primeras apariciones de Insaurralde desde que salieron a la luz las imágenes de los dólares y la Justicia profundizó las medidas para determinar el origen y el destino del dinero.

Entre la lista de asistentes que trascendieron de dicho encuentro en Puerto Madero figuraban corredores inmobiliarios de la ciudad de Rosario y de Buenos Aires, abogados y figuras del ámbito financiero como Nápoli, entre otros allegados al círculo de negocios del dueño de casa.

Cómo sigue la investigación a Martín Insaurralde y Jesica Cirio

El exfuncionario se encuentra siendo investigado por la Justicia por presunto lavado de dinero y enriquecimiento ilícito. El expediente judicial acumuló en el último tiempo peritajes patrimoniales sobre los ingresos de Insaurralde, de su círculo familiar y de su exesposa, Jesica Cirio.

El objetivo es determinar la consistencia de sus bienes y en verificar la presunta existencia de un millonario acuerdo de divorcio que habría incluido transferencias de fondos al extranjero.

A finales de junio, se conoció la prohibición para salir del país a Martín Insaurralde, Jesica Cirio y Sofía Clerici, mujer con la que se lo vio involucrado en el yategate.

La medida se conoce después de que el fiscal solicitara la detención de Insaurralde.

Al mismo tiempo, tras la aparición de videos donde se ve a la modelo tomando registro de fajos de dólares en cajones, bolsas y valijas en el interior del vestidor de la casa que compartía con Insaurralde en un country de San Vicente, se ordenó su detención.

Por estos momentos, la Justicia busca determinar de quién era esa cantidad de dólares. El fiscal federal Mola sostiene como hipótesis que el dinero pertenecía a la ex pareja de Cirio y analiza incorporar las imágenes difundidas a la acusación por presunto enriquecimiento ilícito.

Los investigadores estiman que el efectivo observado en los videos podría alcanzar los US$10 millones, aunque la cifra todavía deberá ser establecida mediante las pericias y las medidas de prueba incorporadas al expediente.

Esto podría complicar la situación de Insaurralde, ya que sería dinero sin declarar que no estaba bajo el radar de la justicia.