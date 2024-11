Comodoro Rivadavia: buscan familia para dos hermanitas de 9 y 3 años

El pedido cobra relevancia porque no quieren separarlas y se da en un año en el que cayó mucho el número de potenciales adoptantes en Chubut . Cómo anotarse.

La búsqueda cobra más importancia debido a la dificultad que implica encontrar padres adoptivos en este tipo de casos, para dos niñas juntas y de las cuales una ya no es un bebé.

La convocatoria en Comodoro Rivadavia

“Buscamos familias que sientan el deseo de ahijar a través de la adopción o constituirse en referentes afectivos”, fue el mensaje enviado en el comunicado firmado por el Poder Judicial de la Provincia de Chubut, que se difundió en Comodoro Rivadavia.

“Son un grupo de dos hermanas, de 9 y 3 años. Buscamos una familia que pueda cuidarlas y acompañarlas en su desarrollo integral”, pidieron.

Además, contaron que “les gusta dibujar, tocar instrumentos, disfrutan de nadar, pasear al aire libre, maquillarse y los juegos de mesa”. Y que expresaron su deseo de mantener comunicación con sus otros hermanos.

Entre los aspectos que enfatizaron desde la Dirección de Adopciones respecto de las condiciones necesarias en quienes decidan asumir el compromiso, indicaron que deberán “ofrecer un entorno familiar de afecto y protección. Además, deberán desarrollar herramientas para acompañar y potenciar sus recursos singulares, así como aceptar y respetar su historia de origen”.

Screenshot_4.jpg Sandra Papania, directora de Adopciones de Chubut.

Las familias interesadas en participar de la convocatoria pública tendrán plazo para inscribirse hasta el 29 de noviembre, inclusive. Para hacerlo deberán enviar una nota simple, con copia del o los DNI, domicilio, teléfono y manifestar su predisposición para asumir los cuidados de las niñas, escribiendo a las casillas de correo electrónico [email protected] o [email protected].

Los que quieren adoptar son menos

Según contó recientemente Sandra Papania, directora de Adopciones de Chubut, en 2024 ya se registraron 19 adopciones la provincia, una menos que las que hubo a lo largo de todo 2023, y de acuerdo a cómo se den los tiempos de las sentencias definitivas, se podría llegar a 22 a fin de año.

Los números, indicó Papania, son similares a los que históricamente viene teniendo la provincia. Sin embargo, lo que cayó es la cantidad de inscriptos nuevos para adoptar, lo que atribuyó principalmente a la complicada situación económica que atraviesa el país.

"La gente hoy se plantea mucho la posibilidad de si me quedo sin trabajo, ¿qué pasa? Me quiero inscribir, pero si después me quedo sin trabajo a mitad de camino", explicó Papania, reflejando el temor que sienten los potenciales adoptantes.

La caída en los pedidos de adopción se vuelve más problemática teniendo en cuenta que, de esos pedidos, la mayoría apunta a niños pequeños, en un contexto en que casi 10.000 adolescentes en Argentina esperan ser acogidos por una familia.

En ese sentido, Papania destacó la importancia de derribar los prejuicios que existen en torno a este grupo etario y abrir el corazón a quienes anhelan tener un hogar.