Comodoro Rivadavia: el papá de dos chicos que vieron cómo mataban a su mamá pidió la tenencia y se la negaron

Ariel Pedroni, el papá de dos de los chicos que convivían con su mamá en la ciudad petrolera de Chubut, vive en Santa Fe y dice que quiere que le den la tenencia de sus hijos, algo que ya solicitó en el pasado pero sin éxito.

Él en Santa Fe y los chicos en Comodoro Rivadavia

“Estoy haciendo todo lo posible desde acá. Estoy esperando a ver si me dicen que viaje. Sé que están haciendo colectas para que los nenes puedan volver”, expresó el padre de los menores.

En ese sentido, agregó que se mantiene en contacto con el padre de la mujer asesinada. “Estuvimos hablando un poco para ver de qué forma podemos unir esfuerzos para que se solucionen los problemas lo más rápido posible”, dijo.

Femicidio y suicidio en Comodoro Rivadavia (1).jpg El barrio Jorge Newbery, de Comodoro Rivadavia, continúa conmocionado por el femicidio seguido de suicidio.

El padre de los chicos aclaró que llevaba varios meses sin saber nada de ellos. “La última vez fue en mayo. Después no tuve más contacto hasta enterarme de esta noticia”, afirmó.

“Desgraciadamente -agregó-, la Justicia va detrás de los hechos, no antes de los hechos. Tiene que pasar una tragedia que no tenga vuelta atrás para prestar un poco más de atención a los casos”.

"Lo único que quiero es tenerlos"

En abril, poco antes de tener contacto con sus hijos por última vez, Ariel había pedido la tenencia de ambos, después de una situación en la que la mujer desapareció de su hogar durante casi una semana.

Según precisó el fiscal Martín Cárcamo, quien está al frente de la investigación del femicidio seguido de suicidio, ella atravesaba una situación de consumo problemático de drogas que tuvo que ver con el ausentamiento de su domicilio.

“Cuando la mamá desaparece de la casa, yo intento tener la tenencia de los nenes. Yo me enteré por la chica que tuvo la guarda provisoria de los nenes en ese momento”, relató Ariel.

“Mi hijo le comentó a la chica que lo tenía en guarda que su papá estaba en Santa Fe, cuidando a sus dos hermanos (otros dos hijos de la mujer) que estaban enfermos. La chica localizó a mi hijo a través de las redes sociales y nos pusimos en contacto. Ahí empezó el tema para tenerlos, pero nadie me dio la explicación de por qué no me los dieron en ese momento”, indicó.

“Quiero la tenencia nuevamente de ellos, es lo unico que quiero”, completó el padre de los chicos.