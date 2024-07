Con la devaluación del real, Brasil enamora a los argentinos con sus paradisíacas playas: los destinos más elegidos

Entre las ciudades y playas más elegidas por los argentinos en el país carioca se encuentran Florianópolis , Río de Janeiro, Buzios y Bombinhas, Arraial do Cabo , por cierto, son los más destinos más buscados por la comunidad viajera en Booking.com

El primer viaje a Brasil

Para aquellos que no conocen el vecino país, Florianópolis y Río de Janeiro son los destinos más recomendables para comenzar a recorrer el bello y exótico país.

Florianópolis

Florianópolis es cariñosamente conocida como “Floripa”, nombrada de esta forma en homenaje al ex presidente Floriano Peixoto. Es una ciudad localizada en la Isla de Santa Catarina, en la región sur de Brasil, cuenta con 42 playas y con un centro de actividades náuticas.

Las mejores playas de Florianópolis

Barra de Lagoa

En lugar más elegido de “Floripa” es Barra de Lagoa. Se trata de un pueblo de pescadores, alrededor del cual fueron surgiendo residencias de veraneo. Entre las actividades que se destacan para hacer está la posibilidad de disfrutar de un paseo en barco hacia la Isla de Campeche o recorrer el canal que una Barra da Lagoa con la cercana localidad de Lagoa de Conceição. Por otro lado, cerca del centro hay una playa de 70 metros de extensión, llamada Prainha, donde se suele reunir el público joven. También se puede nadar, practicar snorkel o alquilar canoas o kayaks.

Florianopolis, Barra de Lagoa.jpg

Playa Mozambique: es la playa más larga de la ciudad, con 14 kilómetros de extensión de arena. Se encuentra al noroeste de Florianópolis, entre Santinho y Barra da Lagoa. Sus aguas son transparentes y las arenas son claras. Forma parte del Parque Forestal de Rio Vermelho, por lo tanto, su naturaleza está intacta. No hay construcciones, ni infraestructura. Sin embargo, hay una franja costera a un kilómetro donde existen opciones de alojamiento ecológico para los turistas.

Playa Joaquina: se ubica al lado de Lagoa da Conceiçao. La playa es extensa y el color del agua es cristalino. Una de sus principales atracciones son las dunas: hay lugares para alquilar tablas para hacer sandboard.

Playa de Jureré: está al noroeste de Florianópolis, cerca del fuerte de San José de Ponta Grossa. La zona es turística, hay hoteles y casas de veraneo. Por la noche, los turistas y vecinos del lugar disfrutan de las fiestas que se hacen por la noche.

Playa de los Naufragados: es la última playa del sur de Florianópolis, se ubica a unos 40 kilómetros del centro. No es de fácil acceso, ya que solo se llega en barco o por senderos a pie. No hay construcciones, ni infraestructuras, solo bares de los habitantes de la villa. Se destaca por sus arenas blancas, sus aguas color azul oscuro y su gran tranquilidad. Una de las actividades de la playa es hacer una caminata hasta el faro de 1861, rodeado por los cañones del Fuerte de Naufragados.

Praia de Canajurê: se ubica frente a la Ilha do Frances, entre Canasvieiras y Jurere. Su acceso es por un sendero a pie. No hay infraestructura y no son habituales los vendedores ambulantes, por lo que se recomienda llevar comida y bebida para pasar el día. Se caracteriza por ser una playa tranquila, con agua tibia y perfecta para ir en familia con los más pequeños.

Datos a tener en cuenta en Florianópolis

El clima: el tiempo en diciembre y enero es algo caluroso. Hay temperaturas bajas de 20°C y altas de 28°C. Se pueden esperar tres u ocho días lluvia durante el mes de diciembre y ocho a 15 días de lluvia durante la mitad de enero.

Cómo llegar: El avión es una buena opción, la distancia entre Buenos Aires y Florianópolis es de 1211 kilómetros. Los vuelos desde Buenos Aires, sin escala, tienen una duración aproximada de dos horas.

Para los que viajan en Micro, desde la terminal de Retiro, en la Ciudad de Buenos Aires, el viaje tiene una duración aproximada de 27 a 30 horas.

Río de Janeiro

Río de Janeiro es sin duda la ciudad más magnífica y atractiva de Brasil. No sólo por sus lugares simbólicos como el Cristo Redentor que domina la ciudad desde la cima del Corcovado, o el Pão de Açúcar con su teleférico, sino también por su excelencia deportiva, y las instalaciones que han pasado a la historia como el Estadio del Maracanã o el Parque del Flamengo, donde los atletas van a entrenar al aire libre.

rio-de-janeiro-copacabana.jpg.image.1296.974.high.jpg

En la ciudad hay otros puntos de interés como el precioso barrio de Cosme Velho, donde se puede entrar en contacto con las costumbres de un pueblo que siempre ha sabido convertir sus pasiones en grandes eventos, como el Carnaval o la cita para celebrar la llegada del Año Nuevo en la playa de Copacabana. Río de Janeiro mezcla edificios modernos que viven en armonía con otros históricos, creando vistas incomparables llena de contrastes.

Las playas más lindas de Río

Copacabana es sinónimo de playa y diversión. Tiene 6 kilómetros de arena, una zona habitada por 400.000 personas, llena de hoteles, restaurantes, bares y clubes nocturnos sólo puede atraer a los turistas que quieren divertirse bailando toda la noche o tomando unos cuantos cócteles en la playa.

La playa de Copacabana está equipada para todos los deportes y a menudo ha sido sede de grandes eventos como la Copa Mundial de Beach Soccer de la FIFA o las competiciones de voleibol de playa masculino y femenino de los Juegos Olímpicos.

Playa de Ipanema

La playa de Ipanema está equipada tanto para relajarse como para los deportes sobre la arena: dos kilómetros y seiscientos metros de arena acogen a los turistas en un escenario que tiene como telón de fondo los relieves del Morro Dois Irmaos. El barrio de Ipanema que está detrás, con sus amplias avenidas arboladas, está lleno de bares, restaurantes y elegantes boutiques.

Río de Janeiro.png

20 lugares para visitar en Río de Janeiro

1-Corcovado

2-Cristo Redentor

3-Teatro Municipal

4-Barrio Cosme Velho

5-Avenida Rio Branco

6-Museo de Bellas Artes

7-Museo de Arte Contemporáneo de Niterói

8-Estadio Maracanã

9-Calle Paineiras

10-Plaza Afonso Vizeu

11-Parque das Ruìnas

12-Capilla Mayrink

13-Bosque de Tijuca

14-Parque del Flamengo

15-Pan de Azúcar

16-Cerro Urca

17-Copacabana

18-Playa de Botafogo

19-Playa de Ipanema

20-Jardín Botánico de Río