Congreso caliente: se debate la interpelación a Karina Milei y busca frenar el plan nuclear del Gobierno

El oficialismo se juega una parada difícil frente a la oposición, en una semana marcada por tensiones políticas y económicas.

Vista del recinto del Senado, donde hoy se debatirán interpelaciones a funcionarios nacionales y la privatización de Nucleoeléctrica.

El Senado de la Nación se prepara para una jornada cargada de tensiones políticas. Desde las 11 de la mañana de este miércoles, las principales comisiones abrirán una serie de plenarios que podrían marcar un antes y un después en la relación entre el Congreso y el Poder Ejecutivo.

En el centro del debate estarán los pedidos de interpelación a funcionarios nacionales, entre ellos a Karina Milei , secretaria General de la Presidencia, por la criptoestafa Libra y el denominado Caso Spagnuolo .

El tema principal de la sesión será tratado bajo la conducción de la Comisión de Asuntos Constitucionales , presidida por la senadora cordobesa Alejandra Vigo. La convocatoria surge en un contexto de tensión política, marcado por el reciente cruce entre el presidente Javier Milei y el ex gobernador Juan Schiaretti , esposo de Vigo y actual candidato a diputado.

javier y karina milei Karina Milei, secretaria General de la Presidencia, quedó en el centro de los pedidos de interpelación impulsados en el Senado por el caso Libra y la situación de Diego Spagnuolo.

Además de Karina Milei, los senadores pondrán bajo la lupa al jefe de Gabinete, Guillermo Francos, quien enfrenta presiones también desde Diputados, y a Diego Spagnuolo, ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). Ambos deberán responder sobre la situación de las pensiones no contributivas por invalidez laboral, un tema que genera inquietud en distintos sectores.

Otro punto central será la convocatoria al ministro de Salud, Mario Lugones, para dar explicaciones sobre la crisis vinculada al fentanilo contaminado. Si bien el caso perdió visibilidad en la agenda pública, su impacto social lo mantiene como un asunto de máxima relevancia.

La tensión política dentro de las comisiones

Los plenarios de este miércoles contarán con la participación de varias comisiones, en su mayoría encabezadas por senadores ligados al kirchnerismo. La excepción será la Comisión de Economía Nacional e Inversión, presidida por el radical Pablo Blanco (Tierra del Fuego).

Blanco se consolidó en estos dos años como una voz crítica dentro de su propio espacio, resistiendo incluso cuando el gobierno de Milei contaba con un respaldo legislativo inesperado por parte de sectores de la Unión Cívica Radical. Su rol será determinante en los debates económicos que atraviesan al Congreso en esta etapa.

En paralelo, el clima político se vio agitado por un video en el que José Luis Espert agradece públicamente al empresario detenido por narcotráfico Fred Machado, quien le habría aportado US$200.000. Aunque el hecho no está directamente ligado a las interpelaciones, sumó ruido en la previa de la sesión.

El freno a la privatización de Nucleoeléctrica

Más allá de las interpelaciones, otro debate promete levantar temperatura: el futuro de Nucleoeléctrica Argentina Sociedad Anónima (NASA). Este lunes, el jefe del interbloque peronista, José Mayans, presentó un proyecto para frenar la venta del 44% de la compañía, responsable de operar las centrales nucleares Atucha I, Atucha II y Embalse.

Senado Sesion Discapacidad 040925

La iniciativa buscará instalarse en la Comisión de Ciencia y Tecnología, que sesionará el miércoles por la tarde. El objetivo de Mayans es lograr un dictamen favorable en el Congreso y llevar el tema al recinto en la sesión del jueves, en la que también se discutirán los vetos presidenciales sobre proyectos vinculados a la emergencia en Discapacidad y al financiamiento universitario.

El Gobierno había anunciado en septiembre el inicio del proceso de privatización de Nucleoeléctrica como parte de su plan de reestructuración del sector energético. Sin embargo, el rechazo de la oposición, sumado a la resistencia de especialistas en materia nuclear, amenaza con complicar el avance de la iniciativa.