Congreso: uno por uno, cuáles son los proyectos que quedarían para 2025

Si bien el llamado a extraordinarias no está oficializado, el Gobierno no lo descarta, según especificó el diputado José Luis Espert

La semana pasada, entre tantas reuniones, hubo una en la que el oficialismo deslizó ante los representantes de los bloques dialoguistas de Diputados un eventual llamado a extraordinarias. El encargado fue José Rolandi, vicejefe de Gabinete ejecutivo, que habló de la extensión de las sesiones, pero solo para tratar el Presupuesto, según supo NA.

La estrategia para el Congreso

En un principio hasta se habló de una prórroga de ordinarias, lo que se dio de baja apenas el rumor se echó a correr porque eso implicaría que espacios no alineados con la Casa Rosada tengan la posibilidad de abrir los recintos de ambas cámara para temas de agenda propia de esos espacios.

espert.jpg José Luis Espert, al tanto de los movimientos en el Congreso.

Más allá del Presupuesto 2025, que es la madre de todos los proyectos que llegan al Poder Legislativo en la segunda etapa del año, tanto en la Cámara de Diputados como el Senado quedan dando vueltas otras iniciativas que podrían plegarse al eventual llamado a extraordinarias.

Uno de esos es Ficha Limpia, que podría tener dictamen mañana mismo, si es que el oficialismo logra el quorum, algo complicado por estas horas.

El proyecto no solo le interesa a los libertarios, sino también al PRO. No obstante, el accionar del Gobierno por el Presupuesto 2025 predispone mal al resto de sus aliados para acompañarlo en su deseo por darle media sanción al texto que cobró relevancia luego de que la Cámara de Casación Penal ratificara la condena a la ex presidenta Cristina Kirchner.

En paralelo, la próxima semana el Senado podría por fin darle sanción definitiva al proyecto de Ley Antimafias, que ya cuenta con la luz verde de Diputados.

Sin embargo, no está claro que la vicepresidenta de la Nación y titular del Senado, Victoria Villarruel, esté dispuesta a abrir las puertas del recinto. Todavía hay temor en el oficialismo que el kirchnerismo y algunos radicales refloten el DNU 846/24 de canje de deuda externa y se lo deroguen.

Se trata del decreto que le facilita al ministro de Economía, Luis "Toto" Caputo, avanzar en un eventual canje de deuda en moneda extranjera sin pasar por el Congreso, una ley que se aprobó durante la gestión de Alberto Fernández y que fue enviada por el ex ministro de Economía Martín Guzmán.

Los proyectos que podrían quedar para el próximo año

-Privatización de Aerolineas Argentinas;

-Modificaciones a la Ley de Defensa del Consumidor;

-Ludopatía y ciberapuestas;

-Amnistía para delitos cometidos durante la pandemia;

-Juicio por jurado

-Pliegos de la Corte Suprema

-Régimen de Cooperativas del Mercosur

-Derogación de la Ley del Manejo del Fuego

-Ley de Hojarasca