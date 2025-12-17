Conmoción en Olivos: la hipótesis sobre la muerte del soldado en la residencia presidencial

El joven tenía 21 años y cumplía tareas de seguridad interna. La Justicia federal investiga las circunstancias.

El soldado tenía 21 años y cumplía tareas de seguridad dentro de la Quinta de Olivos al momento del hecho.

Un episodio dejó en shock a la Quinta de Olivos durante la madrugada del martes. Un soldado del Ejército Argentino murió dentro del predio presidencial mientras cumplía funciones de seguridad. El hecho generó un inmediato despliegue institucional y activó protocolos internos, además de una investigación judicial a cargo del fuero federal de San Isidro.

Desde el Gobierno nacional confirmaron la identidad del joven y aportaron los primeros datos oficiales sobre lo ocurrido. El fallecido fue identificado como Rodrigo Gómez, de 21 años , oriundo de la provincia de Misiones.

Según los datos que se conocieron, integraba el Escuadrón Chacabuco del Regimiento de Granaderos a Caballo y se encontraba destinado a tareas de custodia dentro del predio. El caso quedó bajo la órbita de la jueza federal Sandra Arroyo Salgado, quien ordenó una serie de medidas para esclarecer los hechos.

Cómo ocurrió el trágico hecho que terminó con la vida del joven soldado

Según la información difundida por fuentes oficiales, el cuerpo del soldado fue hallado por uno de sus compañeros en uno de los puestos internos de vigilancia. Gómez cumplía funciones habituales de seguridad cuando ocurrió el episodio.

Tras el hallazgo, se activaron de inmediato los protocolos previstos para este tipo de situaciones dentro de instalaciones oficiales de alta seguridad.

quinta de olivos El soldado pertenecía al Regimiento de Granaderos a Caballo, una de las unidades históricas encargadas de la custodia presidencial.

Personal médico de emergencia acudió al lugar y constató el fallecimiento. Desde Presidencia indicaron que el joven se quitó la vida mediante un disparo en la cabeza con su arma larga reglamentaria. El arma formaba parte del equipamiento asignado para la guardia, de acuerdo con los procedimientos habituales del Regimiento de Granaderos a Caballo.

El comunicado oficial subrayó que la situación fue abordada con rapidez y que se dio aviso inmediato a las autoridades judiciales competentes. La zona donde ocurrió el hecho quedó preservada para permitir el trabajo de los peritos.

Cómo sigue la investigación

La causa quedó radicada en el Juzgado Federal de San Isidro. La jueza Arroyo Salgado dispuso la intervención de distintas áreas de las fuerzas federales con el objetivo de avanzar en las pericias técnicas y reconstruir lo sucedido. Entre las medidas ordenadas figura el relevamiento del lugar, el análisis del arma utilizada y la toma de testimonios a personal que se encontraba de servicio durante esa madrugada.

La autopsia se realizará en la Morgue Judicial de la Ciudad de Buenos Aires. Ese examen forense permitirá confirmar las causas de la muerte y aportar datos clave a la investigación. En paralelo, se busca establecer el contexto personal y laboral del joven soldado, siempre bajo los lineamientos que marca la Justicia.

Fuentes cercanas a la investigación indicaron que el soldado habría dejado una carta antes de cometer el hecho. Ese elemento forma parte del material que analiza el expediente y se encuentra bajo resguardo judicial. Por el momento, no trascendieron detalles sobre su contenido.

El perfil del soldado y el impacto institucional

Rodrigo Gómez tenía 21 años y provenía de Misiones. Integraba una de las unidades más tradicionales del Ejército Argentino, con funciones protocolares y de seguridad en ámbitos sensibles. El Regimiento de Granaderos a Caballo cumple un rol central en la custodia presidencial, lo que otorga especial relevancia institucional al caso.

Desde el ámbito militar expresaron consternación por la muerte del joven y acompañamiento a su familia. También se activaron instancias internas de contención para el personal que compartía tareas con Gómez dentro de la Quinta de Olivos.

El episodio reavivó el debate sobre la salud mental en las fuerzas de seguridad y armadas, un tema que distintos especialistas consideran prioritario. Si bien la investigación judicial busca establecer con precisión las circunstancias del hecho, el impacto humano del caso atraviesa a la institución y a la opinión pública.