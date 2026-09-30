Crecen las falsas ofertas laborales para argentinos en el extranjero: el peligro que advirtió el Gobierno

La alerta se dio tras conocerse el caso de un argentino que viajó a Rusia por una propuesta de trabajo y terminó combatiendo para sus fuerzas armadas.

La Cancillería argentina advirtió en las últimas horas los riesgos para los argentinos que se incorporen a ejércitos extranjeros . El Gobierno señaló que en los últimos meses aumentaron los casos de ciudadanos argentinos muertos, desaparecidos, sometidos a restricciones de su libertad o expuestos a situaciones de vulnerabilidad.

El Ministerio de Relaciones Exteriores pidió extremar las precauciones frente a ofertas laborales difundidas por redes sociales y plataformas digitales.

Según indicaron, algunas propuestas son presentadas como empleos civiles en países afectados por guerras, pero pueden terminar con la firma de contratos militares.

La advertencia se conoció después de que tomara estado público el caso de Roberto Yamil Ibrahim, un argentino de 37 años que viajó a Rusia tras responder a una propuesta de trabajo y terminó combatiendo para sus fuerzas armadas en Ucrania. Pero el comunicado oficial no menciona su historia ni identifica ningún conflicto en particular.

El peligro de las ofertas de trabajo

Cancillería indicó que algunas convocatorias ofrecen supuestas tareas civiles o logísticas, aunque después pueden derivar en una incorporación a estructuras militares. Por esa razón, recomendó analizar con cuidado las condiciones de cualquier propuesta que implique viajar a una zona afectada por un conflicto armado.

El organismo también advirtió sobre las dificultades que pueden aparecer una vez firmado un contrato. Entre los casos registrados mencionó restricciones a la libertad personal y problemas para abandonar las fuerzas a las que los ciudadanos decidieron incorporarse.

La advertencia de la Cancillería se conoció después del caso de Roberto Yamil Ibrahim, el argentino que terminó combatiendo en el frente de Lyman.

El canciller Pablo Quirno reforzó el mensaje y señaló que alistarse en ejércitos extranjeros implica riesgos graves para los argentinos. También pidió prestar especial atención a los anuncios de empleo que circulan por internet y que pueden ocultar condiciones diferentes de las prometidas inicialmente.

Las dificultades para recibir asistencia consular

Otro de los puntos destacados por el Ministerio de Relaciones Exteriores es la limitada capacidad de intervención de las representaciones argentinas cuando un ciudadano ingresa voluntariamente a una fuerza armada de otro país.

La asistencia puede quedar condicionada por las cláusulas del contrato firmado y por las restricciones existentes para ingresar a zonas de combate. Una embajada o un consulado, por ejemplo, puede encontrar obstáculos para contactar a una persona desplegada en un frente militar o gestionar su salida.

Cancillería indicó que los argentinos que atraviesen una emergencia deben comunicarse con la representación diplomática correspondiente al país en el que se encuentran. Cuando no existe una embajada argentina residente, pueden recurrir a la sede que tenga jurisdicción sobre ese territorio.

Roberto Yamil Ibrahim, el argentino capturado en Ucrania

La alerta se difundió horas después de conocerse la historia de Roberto Yamil Ibrahim, quien relató que respondió en abril a una publicación que ofrecía un trabajo de logística vinculado con el Ministerio de Defensa de Rusia.

Ibrahim llegó a Moscú el 11 de abril y luego fue trasladado a la región de Vorónezh, donde recibió entrenamiento militar. En mayo quedó destinado al frente de Lyman e incorporado a un regimiento de fusileros motorizados.

El argentino resultó herido en combate el 6 de julio, estuvo internado unas tres semanas y volvió al frente. A mediados de agosto fue capturado por fuerzas ucranianas y quedó como prisionero de guerra.

Su caso es un claro ejemplo de uno de los escenarios mencionados por Cancillería: personas que viajan por propuestas presentadas inicialmente como oportunidades laborales y terminan vinculadas a operaciones militares, con posibilidades muy limitadas de abandonar esa situación o recibir asistencia argentina.