Máximo Kirchner fue demorado por circular en una camioneta vinculada a la causa Hotesur

El diputado nacional fue interceptado cuando viajaba hacia San Juan. La Honda CR-V en la que circulaba tenía un pedido de secuestro judicial.

Fue detenido en San Luis cuando conducía una camioneta con pedido de secuestro.

El diputado nacional y dirigente de La Cámpora, Máximo Kirchner , fue demorado este miércoles en el puesto limítrofe de Justo Daract, en San Luis , luego de que la Policía detectara que la camioneta Honda CR-V en la que circulaba tenía un pedido de secuestro vinculado con la causa Hotesur.

El procedimiento se activó cuando el vehículo pasó por el sistema de lectoras de patentes instalado en el ingreso a la provincia. El denominado Anillo Digital Federal detectó el pedido vigente y la Policía procedió a interceptar la camioneta para realizar las verificaciones correspondientes.

Según informó el sitio puntano El Chorrillero, la camioneta figuraba a nombre de Máximo Kirchner y tenía un pedido de secuestro relacionado con la investigación judicial sobre Hotesur . Tras las verificaciones realizadas en el puesto de control, se ordenó el secuestro del vehículo, que quedó a disposición de la autoridad judicial competente.

Kirchner se dirigía hacia San Juan, donde este jueves tiene prevista una agenda política junto a referentes del peronismo y militantes de esa provincia.

Entre las actividades previstas figura un encuentro con legisladores nacionales y dirigentes de la conducción del Partido Justicialista sanjuanino. Además, para las 18 está programada su participación en la mesa de trabajo “La Argentina que viene”, en la sede partidaria, junto con la senadora nacional Celeste Giménez y el diputado nacional Cristian Andino.

Otro vehículo secuestrado por la misma causa

El procedimiento de este miércoles ocurrió un día después de que la Policía de San Luis secuestrara otra camioneta vinculada con la causa Hotesur. Se trató de una RAM 2500 Laramie 4×4, interceptada el martes a las 10:02 sobre la ruta provincial Nº 1, en el puesto de control de Los Molles.

El vehículo circulaba desde Cortaderas hacia Villa de Merlo y, según el parte oficial difundido por la Policía, figuraba a nombre de Cristina Fernández de Kirchner. Sobre la camioneta pesaba un pedido de secuestro emitido por la Justicia Nacional en febrero de 2019.

Durante el control, los efectivos constataron que el actual propietario era un hombre que reside en San Luis. El conductor fue identificado como un vecino de Cortaderas, de 38 años.

La camioneta había ingresado a la provincia el domingo 27 de septiembre y fue detectada por las lectoras de patentes ubicadas en el pórtico de Santa Rosa del Conlara, que forma parte del Anillo Digital Federal.

El oficio judicial del 28 de febrero de 2019, firmado por el juez federal Julián Ercolini, dispuso el secuestro de una serie de vehículos pertenecientes a integrantes de la familia Kirchner, Lázaro Báez y otras personas y empresas.

La medida fue dictada en el marco de la causa Nº 11352/14, caratulada “Fernández de Kirchner, Cristina Elisabet y otros s/ inf. art. 303 del CP”.

Qué se investiga en la causa Hotesur

La causa Hotesur investiga presuntas maniobras de lavado de dinero vinculadas con la explotación de hoteles pertenecientes a la familia Kirchner. La hipótesis de la acusación sostiene que fondos provenientes de la adjudicación irregular de obra pública a empresas de Lázaro Báez regresaban al patrimonio familiar mediante pagos por alquileres y contrataciones hoteleras.

En ese esquema, los fiscales señalaron a la empresa Valle Mitre como intermediaria entre las compañías del grupo Báez y los establecimientos de la familia Kirchner. Según la acusación, la sociedad administraba los hoteles y canalizaba los fondos mediante una actividad comercial que les otorgaba apariencia de legalidad.

Cristina Fernández de Kirchner, Máximo Kirchner y Lázaro Báez se encuentran entre los acusados en la causa. El Tribunal Oral Federal Nº 5 fijó el inicio del juicio de Hotesur para el 19 de marzo de 2027.