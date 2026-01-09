Cristina Kirchner habló del militante que mataron frente a su casa: "Venía a hacer vigilias"

La expresidenta dio detalles del fatal hecho y confirmó que la víctima era un militante. El posteo que realizó para recordarlo.

La expresidenta Cristina Fernández de Kirchner confirmó en las últimas horas, que la persona que falleció este miércoles frente a su departamento en San José 1111, era un militante que solía participar de las vigilias frente a su casa. Fuentes policiales habían confirmado que el hombre murió tras ser atropellado.

A través de un extenso mensaje en redes sociales, expresó su dolor y su enojo por el trágico desenlace del episodio ocurrido en el barrio porteño de Constitución.

"Me enoja mucho que el amor y el agradecimiento tengan tanta mala suerte" , escribió la exmandataria que cumple con prisión domiciliaria en el lugar.

"Hoy me contaron que el cuerpo inmóvil para siempre era el de Adrián Cherasco. Me dijeron que tenía 39 años y que siempre venía desde su provincia, Córdoba, para hacer vigilias mirando mi balcón. Supe que había terminado hacía muy poco el secundario y que los militantes le habían puesto de apodo Córdoba", agregó.

Ayer por la mañana el chirrido de un freno, el ruido seco de un impacto y gritos entran por los balcones de San José 1111.



Un choque, dije, y veo que Diego sale corriendo escaleras abajo. Me asomo a uno de los ventanales y veo un taxi incrustado contra la persiana del bar de… — Cristina Kirchner (@CFKArgentina) January 8, 2026

El siniestro se produjo cuando un taxi impactó contra la persiana de un bar situado justo enfrente de la vivienda donde la expresidenta cumple prisión domiciliaria. Según el relato en primera persona de Fernández de Kirchner, el estruendo del choque, el ruido de los frenos y los gritos de auxilio se percibieron con claridad desde el interior de su casa, lo que motivó la intervención inmediata de su custodio personal, Diego.

"La calle se llenó de patrulleros hasta que, finalmente, llegó primero un médico en una moto y más tarde el resto del personal de salud", sumó la presidenta del Partido Justicialista.

En otro pasaje de su posteo, reveló detalles de su historia personal: "Supe que había terminado hacía muy poco el secundario y que los militantes le habían puesto de apodo 'Córdoba'".

choque casa cristina (2)

"Me cuesta mucho escribir estas líneas, me enoja mucho que el amor y el agradecimiento tengan tanta mala suerte. ¿Será un signo de la época que nos toca vivir?", expresó.

Y concluyó: “En tiempos de algunas ingratitudes y olvidos convenientes, gracias Adrián "Córdoba" por estos meses de acompañamiento y vigilia en San José 1111. Estoy segura que Dios y la Virgen te tienen a su lado y que podrás descansar en paz".

Quién era Adrián Cherasco, el militante cordobés que murió en el brutal accidente

Adrián tenía 39 años, era oriundo de Los Cóndores, provincia de Córdoba y había terminado el secundario hace poco. Viajaba con frecuencia a Buenos Aires para acompañar las vigilias frente al domicilio de la ex presidenta, aún cuando eso implicara dormir en la calle o pasar la noche en la terminal de Retiro.

militante cordoba cfk

Según su perfil de Facebook, trabajaba en la Municipalidad de Los Cóndores y se mostraba orgulloso de su militancia. "Venías de Córdoba, no te importaba dormir en la calle si era necesario porque tu amor por Cristina era todo", escribió una amiga para despedirlo, quien lo había apodado como "Adrián Córdoba". En redes sociales, compañeros y compañeras lo recordaron por su lealtad, su esfuerzo y su presencia constante.

