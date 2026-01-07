Mataron a un hombre frente a la casa de Cristina Kirchner

El trágico hecho ocurrió este miércoles. Qué se sabe hasta el momento.

Según publicó TN, un accidente fatal se registró cerca de las 11.30 horas de este miércoles, donde un taxista atropelló y mató a un hombre tras embestir a un motochorro.

El accidente fatal tuvo lugar en Constitución , justo en la puerta de la casa donde la expresidenta cumple prisión domiciliaria, y a la que volvió hace tres días tras permanecer internada en el sanatorio Otamendi.

Cómo fue el accidente que terminó con una muerte frente a la casa de CFK

Fuentes policiales revelaron a TN, que un operativo que comenzó en San Telmo terminó en tragedia. Un motociclista que circulaba sin patente intentó escapar de un control, chocó contra un taxi y el auto se subió a la vereda, donde atropelló a dos personas que pasaban caminando, una de ellas murió.

Todo se inició cuando efectivos policiales detectaron una moto sin chapa patente, pero el conductor no quiso frenar la marcha y se dio a la fuga. La persecución policial terminó en la esquina de Humberto Primo y San José, frente a la casa de Cristina Kirchner.

Uno de los peatones fue asistido con maniobras de RCP, pero murió producto de las graves lesiones, mientras que el conductor de la moto, que intentó escapar del control y provocó el choque fue detenido. En tanto, el taxista se encontró conmocionado y en estado de shock, lo que derivó en contención por parte del personal policial y emergencias.

El alta médica de Cristina y su regreso a San José 1111

El sábado pasado Cristina Fernández de Kirchner recibió el alta médica tras permanecer internada por una apendicitis aguda con peritonitis localizada e íleo postoperatorio. Según el parte oficial, difundido por el Sanatorio Otamendi, la exmandataria continuará bajo monitoreo médico en su domicilio.

El comunicado de la institución médica, donde permanecía internada desde el 20 de diciembre, señala que antes del alta se le retiró el drenaje peritoneal y se indicó la continuidad del tratamiento antibiótico por vía oral.

Noticia en desarrollo