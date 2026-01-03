Cristina Kirchner fue dada de alta: qué dice el parte médico

Luego de dos semanas de internación, la expresidenta recibió el alta médica y continuará la recuperación desde su domicilio.

Este sábado, Cristina Fernández de Kirchner recibió el alta médica tras permanecer internada por una apendicitis aguda con peritonitis localizada e íleo postoperatorio. Según el parte oficial, difundido por el Sanatorio Otamendi , la exmandataria continuará bajo monitoreo médico en su domicilio.

El comunicado de la institución médica, donde permanecía internada desde el 20 de diciembre, señala que antes del alta se le retiró el drenaje peritoneal y se indicó la continuidad del tratamiento antibiótico por vía oral.

Según los profesionales, la evolución fue favorable y el seguimiento de su recuperación quedará a cargo de su equipo médico personal, en su vivienda particular del barrio Constitución.

El último parte médico había sido difundido el 29 de diciembre y señalaba la necesidad de que la expresidenta continuara con cuidados sanatoriales. Tras ese comunicado del Sanatorio Otamendi, el Tribunal Oral Federal N°2, a cargo de su prisión domiciliaria, autorizó que la expresidenta permaneciera internada.

Cómo fueron los 14 días de internación de Cristina Kirchner

El 20 de diciembre, Cristina Fernández de Kirchner fue trasladada al Sanatorio Otamendi tras presentarfuertes dolores abdominales en su domicilio. El traslado se concretó con autorización judicial, debido a que la exmandataria cumple prisión domiciliaria.

En el centro médico se realizaron estudios complementarios y, a partir de los resultados, los profesionales resolvieron una cirugía de urgencia. Según el comunicado difundido ese mismo día, el diagnóstico fue un síndrome apendicular agudo con peritonitis localizada, por lo que el equipo médico decidió avanzar con una cirugía laparoscópica, que se realizó durante la tarde y fue confirmada como exitosa.

hospital otamendi cristina Cristina Kirchner permaneció internada dos semanas en el Sanatorio Otamendi.

Un nuevo parte médico difundido el 26 de diciembre indicó que la expresidenta continuaba evolucionando del cuadro de apendicitis aguda con peritonitis localizada y que presentaba íleo postoperatorio, lo cual pudieron confirmar a través de una tomografía abdominal computada. En ese contexto, se informó que se mantenía el drenaje peritoneal y el tratamiento antibiótico endovenoso.

La última actualización médica, compartida el 29 de diciembre, informó que Fernández de Kirchner había comenzado con la ingesta de semisólidos, con buena tolerancia. Además, se señaló que, de no mediar complicaciones adicionales, se sostenía la indicación de internación hasta lograr la recuperación completa del cuadro abdominal, el retiro del drenaje y la finalización del tratamiento antibiótico.

Antecedentes de salud

En 2012, a Cristina Fernández de Kirchner se le extirpó un tumor de la glándula tiroides en el Hospital Universitario Austral de Pilar. Un año después, en 2013, fue operada en el Hospital Universitario de la Fundación Favaloro para la remoción de una colección subdural crónica.

A principios de noviembre de 2014, la expresidenta permaneció internada en el Sanatorio Otamendi, ubicado en Azcuénaga 870, por un cuadro de sigmoiditis, por el cual recibió tratamiento sintomático y antibióticos endovenosos. En esa oportunidad, el seguimiento médico estuvo a cargo de los doctores Daniel Priluka, Alberto Lambierto, Federico Saavedra, Carlos Karmazyn y Eduardo Diez, junto a los médicos de Presidencia de ese momento.

Según se informó entonces, Fernández de Kirchner presentó una diverticulitis aguda en la zona sigmoidea del colon, una inflamación de los divertículos, pequeñas bolsas que se forman en el intestino grueso.

En 2021, se sometió en el Sanatorio Otamendi —centro de referencia médica de la exmandataria— a una histerectomía, la última intervención quirúrgica informada públicamente antes de la cirugía de apéndice.