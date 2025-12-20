Cristina Kirchner tuvo que ser internada en el sanatorio Otamendi

Desde el entorno de la expresidenta indicaron que fue trasladada para evaluarle una dolencia abdominal.

La expresidenta Cristina Fernández de Kirchner tuvo que ser internada, en la tarde de este sábado, en el Sanatorio Otamendi por una dolencia abdominal. Se le diagnosticó apendicitis y pasadas las 20 estaba siendo intervenida quirúrgicamente. Se esperaba el parte médico.

La exmandataria fue trasladada, de su domicilio particular del barrio Constitución, en San José 1111, donde cumple prisión domiciliaria, al sanatorio de CABA por un problema de salud. Kirchner tuvo como antecedente un cuadro diverticular, por el que permaneció internada en el 2014.

“Al presentar una dolencia abdominal, médicos concurrieron a su domicilio y, tras una evaluación de rigor, definieron que era necesario una evaluación más exhaustiva”, confirmaron desde el entorno de Cristina Kirchner a TN.

La Presidenta se encuentra internada desde el domingo en la habitación 415 del Sanatorio Otamendi, donde solo recibió a sus allegados.

Minutos después fue el propio abogado Gregorio Dalbon quien se refirió al estado de salud de la expresidenta.

image

Antecedente

A principios de noviembre de 2014, Cristina permaneció internada en el mismo sanatorio, ubicado en Azcuénaga 870, por un cuadro de "sigmoiditis”, donde cumplió un tratamiento sintomático y con antibióticos endovenosos.

En esa oportunidad, tuvo el seguimiento de los doctores Daniel Priluka, Alberto Lambierto, Federico Saavedra, Carlos Karmazyn y Eduardo Diez, junto a los médicos de presidencia de ese momento.

La expresidenta tuvo una diverticulitis aguda en la zona sigmoidea del colon. Es decir, una inflamación de los divertículos, que son pequeñas bolsas que se abultan en el colon o en el intestino grueso.

Autorización de la Justicia

Este último jueves, el Tribunal Oral Federal 2 había dictaminado que Cristina Fernández de Kirchner podría salir a la terraza del edificio en San José 1111 al considerarla "equiparable al patio para los presos comunes".

De esta forma, la ex presidenta -que actualmente cumple con una condena de 6 años en prisión domiciliaria- tendrá dos horas por día para subir a este lugar ya que se ajusta a los estándares de los tratados internacionales sobre personas privadas de la libertad y a las condiciones habituales de recreación previstas para quienes cumplen condenas en establecimientos penitenciario.

departamento cristina san jose 1111

Esta resolución se suma al régimen de arresto domiciliario vigente y se implementará bajo control del servicio de monitoreo y de los funcionarios judiciales encargados de supervisar la ejecución de la pena impuesta a la exmandataria.

Por otro lado, se introdujo un cambio en las visitas que podrá recibir en el domicilio sin necesidad de permiso incluídas en un listado que la ex presidenta presentó a la Justicia.

Se recortó un porcentaje de quienes tenían autorizado ingreso irrestricto y en esos casos tendrán que detallar los motivos de las visitas. Abarca algunos abogados, médicos, contadores y familiares.

Noticia en desarrollo...