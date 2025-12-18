"Como el patio de una cárcel": Cristina Kirchner podrá salir a la terraza de su edificio

La expresidenta se encuentra con prisión domiciliaria por una condena de corrupción. Qué dice la autorización de la Justicia.

Este jueves, el Tribunal Oral Federal 2 dictaminó que Cristina Fernández de Kirchner podrá salir a la terraza del edificio en San José 1111 al considerarla " equiparable al patio para los presos comunes" .

De esta forma, la ex presidenta -que cumple con una condena de 6 años en prisión domiciliaria- tendrá dos horas por día para subir a este lugar ya que se ajusta a los estándares de los tratados internacionales sobre personas privadas de la libertad y a las condiciones habituales de recreación previstas para quienes cumplen condenas en establecimientos penitenciario.

Esta resolución se suma al régimen de arresto domiciliario vigente y se implementará bajo control del servicio de monitoreo y de los funcionarios judiciales encargados de supervisar la ejecución de la pena impuesta a la exmandataria.

departamento cristina san jose 1111

Límite a las visitas que podrá recibir Cristina en su departamento

Por otro lado, se introdujo un cambio en las visitas que podrá recibir en el domicilio sin necesidad de permiso incluídas en un listado que la ex presidenta presentó a la Justicia.

En este sentido, se recortó un porcentaje de quienes tenían autorizado ingreso irrestricto y en esos casos tendrán que detallar los motivos de las visitas. Abarca algunos abogados, médicos, contadores y familiares.

Su defensa apeló ante la Cámara Federal de Casación Penal las limitaciones impuestas a su régimen de visitas en la prisión domiciliaria. La semana próxima se realizará una audiencia en la que el máximo tribunal penal deberá analizar el planteo contra la restricción que fija un tope de tres personas por encuentro, con una duración máxima de dos horas y hasta dos veces por semana.

A esta situación se llegó tras la viralización de una foto de Fernández de Kirchner junto a nueve economistas. Para el juez Gorini, esa reunión "realizada, en los términos en que fue difundida por la propia involucrada, no sólo demuestra falta de prudencia sino que, además, desconoce la naturaleza punitiva de la prisión domiciliaria y desvirtúa los fines que inspiran esta modalidad".

cristina con economistas

De esta forma, se fijaron límites más estrictos: los encuentros no pueden exceder las dos horas de duración, solo se permiten hasta dos veces por semana y la cantidad de asistentes simultáneos no puede superar las tres personas.

Los defensores Carlos Beraldi y Ary Llernovoy señalaron que la decisión de restringir el contacto de la expresidenta con el exterior carece "de sustento lógico y jurídico". Asimismo hicieron reserva de acudir a organismos internacionales de derechos humanos si el reclamo no prospera en el ámbito local.

Tras la audiencia del próximo lunes 22, los camaristas Mariano Borinsky, Gustavo Hornos y Diego Barroetaveña quedarán en condiciones de resolver si avalan o no estas nuevas condiciones de visitas para la ex presidenta condenada por administración fraudulenta en la causa que investigó delitos con la obra pública vial nacional en Santa Cruz entre 2003 y 2015.

Noticia en desarrollo