Estremecedor video: el momento en que abandonaron a un bebé recién nacido en una zanja

El pequeño fue hallado por dos jóvenes que alertaron a las autoridades y lo llevaron de urgencia a un hospital.

El bebé fue abandonado en una bolsa de compras.

Una escena estremecedora ocurrió en la localidad bonaerense de Bernal, partido de Quilmes, cuando dos jóvenes encontraron a un recién nacido abandonado dentro de una bolsa en un pastizal . El momento quedó registrado en un video que rápidamente se viralizó y generó conmoción.

Gracias a la rápida intervención de quienes lo hallaron, el bebé fue trasladado a un hospital local y se encuentra en buen estado de salud.

Todo sucedió durante la noche del martes sobre la avenida Monteverde, entre las calles 886 y 887, partido de Quilmes, al límite con Florencio Varela. La mujer sospechada estaba acompañada por un hombre, pero minutos después se separaron. Fue entonces cuando ella metió al recién nacido, un varincito, en una bolsa de tela de compras y comenzó a caminar.

En determinado momento llegó hasta la avenida, dio algunas vueltas en la misma cuadra y terminó dejando al bebé en el piso. Tras ello, escapó.

El momento en que abandonan a un recien nacido

Poco después, dos chicas que pasaban caminando escucharon el llanto del chiquito y se acercaron al pastizal. Al abrir la bolsa dieron con la estremecedora escena.

El relato de los vecinos

Cristina, la vecina que aportó las imágenes del momento del abandono, habló con TN y dio detalles de la situación: “Cuando los vimos nos dimos cuenta de lo que había sucedido y empezamos a difundir los videos, no podía creer lo que había pasado”, expresó con asombro.

“La chica iba y venía, no estaba segura en tirarlo, paso como dos o tres veces, y después, en un ínterin, lo tiró en un pastizal. Lo dejó con la bolsa que parecía las compras, ni a un perro se deja tirado así”, lamentó conmovida.

Las jóvenes que encontraron al pequeño enseguida le pidieron ayuda a una vecina y luego lo trasladaron al Hospital Oller en un patrullero del Comando de Patrullas de Quilmes, donde permanece internado en neonatología, pero fuera de peligro.

La vecina asegura que ella llamó a la Policía este miércoles para aportar las imágenes de las cámaras que tomaron el momento, pero los efectivos nunca se acercaron ni le solicitaron la filmación.

Sobre la mujer que abandonó al recién nacido, las grabaciones la muestran siempre encapuchada y no se alcanza a verle la cara. Es por eso que todavía no se logró establecer su identidad.

En el caso intervienen la Dirección de Minoridad y la Fiscalía de turno para determinar el origen del bebé y dar con la persona responsable de haberlo abandonado.