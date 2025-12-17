"La economía está en caída libre": la crítica de Cristina Kirchner contra las nuevas medidas del Gobierno

La expresidenta realizó un largo y contundente mensaje, cuestionando las medidas sobre las bandas de flotación del dólar.

"Y pensar que los medios de comunicación, las consultoras económicas y la oposición nos decían que ahuyentábamos las inversiones, amigo", dijo.

Este miércoles por la mañana, un extenso mensaje de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner tuvo lugar a través de las redes sociales, donde apuntó contra las bandas de flotación del dólar ya que desde 2026 ajustará el piso y el techo mensualmente según la inflación.

Haciendo un repaso por las promesas del gobierno de Javier Milei desde el 2023, la exmandataria - que se encuentra cumpliendo prisión domiciliaria por una condena de 6 años - arremetió: "El Banco Central anunció un nuevo estreno para el 2026… el dólar indexado" .

Y sumó: "A través de su presidente Santiago Bausili, socio del Toto Caputo en mesa de dinero bajo apariencia de consultora, presentó el dólar indexado por el índice de precios al consumidor que dice el INDEC de Milei y Lavagna (aunque después digan que lo que se indexa son las bandas)".

"Lo cierto es que la economía está en caída libre porque el consumo no repunta", apuntó Fernández de Kirchner, previo a un repaso de célebres frases de Milei y Caputo en los últimos meses, como la del ministro de Economía: "agarrá los pesos y comprá, no te la pierdas, campeón".

En el 2023 fue la dolarización… ibas a recibir dólares en lugar de pesos por tu trabajo o tu salario.



En el 2024, otra vez fue la dolarización, pero esta vez era endógena por competencia de monedas… los dólares iban a salir de los colchones desplazando a los pesos.



— Cristina Kirchner (@CFKArgentina) December 17, 2025

"Los dólares no salen por las orejas sino para afuera del país, por aumento de las importaciones, el turismo emisivo, la compra de bienes y servicios por plataformas digitales globales, por pago de intereses de la deuda y hasta por Inversión Extranjera Directa (IED) negativa… Sí… ¡por primera vez desde el año 2003 la inversión extranjera es negativa! Desde que Milei asumió en diciembre de 2023 hasta octubre de 2025 la IED tiene saldo negativo de USD 1.327 millones", concluyó en su repaso económico.

Para finalizar, dejó largas posdatas. En la primera, habló sobre "lo público y lo discursivo" del presidente Milei e indicó que "en los hechos ya se dio cuenta que es el dólar, y está más que claro que no le encuentra el agujero al mate… Es que una cosa es hablar en la tele y otra cosa sentarse en el sillón de Rivadavia y gobernar el país con la gente adentro", insistió la exsenadora.

Y siguió, en una segunda posdata, en la que refirió a la caída del índice de Inversión Extranjera Directa: "Los registros más altos de IED, con saldo positivo desde el año 2003, fueron los correspondientes a los dos gobiernos que tuve el honor de presidir: Periodo 2007-2011: saldo positivo de US$16.213 millones. Periodo 2011-2015: saldo positivo de US$13.487 millones".

Qué pasará con las bandas de flotación del dólar

Este lunes el Banco Central de la República Argentina (BCRA) anunció que las bandas de flotación del dólar se actualizarán por la inflación mensual desde enero de 2026.

Este cambio se informó en un comunicado. También explicó que se pondrá en marcha un programa para acumular reservas. El mismo comenzará un programa de acumulación de reservas internacionales consistente con la evolución de la demanda de dinero y la liquidez del mercado de cambios, tal como le pedía el mercado.

El BCRA explicó que "las bandas de flotación cambiaria seguirán cumpliendo la función de limitar el riesgo de movimientos extremos y abruptos en el tipo de cambio".