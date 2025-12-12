"En 2015 la inflación era más baja que la de Milei", Cristina Kirchner criticó los número del INDEC

La expresidenta, que se encuentra presa en su casa, lanzó un duro cuestionamiento al índice de inflación que dio a conocer el gobierno en las últimas horas.

La expresidenta Cristina Fernández de Kirchner criticó los números que dio a conocer el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) en las últimas horas, respecto de la inflación de noviembre y dijo que en 2015 era más baja.

La exmandataria que se encuentra presa en su casa del barrio porteño de Constitución, cumpliendo la condena en la causa Vialidad, cuestionó este viernes la inflación del 2,5% que se dio a conocer por el Gobierno, un dato más alto de lo que esperaban los mercados.

A través de las redes sociales, Cristina afirmó que “Ayer el Indec de Milei y [Marco] Lavagna [exfuncionario del gobierno de Alberto Fernández] dijo que la inflación del mes de noviembre de este año fue del 2,5%...Y eso después del ajuste más grande del que se tenga memoria sobre salarios, jubilaciones, obra pública y recursos de las provincias, de un nuevo préstamo del Fondo Monetario Internacional por US$20.000 millones más, de la ayuda de [Donald] Trump y [Luis] Caputo tomando más deuda en dólares, con el telón de fondo del consumo en caída libre y el cierre de fábricas y comercios… ¿En serio que todo marcha de acuerdo al plan?“.

"O sea… en noviembre del 2015, (anteúltimo mes de nuestro tercer mandato presidencial) la inflación que ellos decían que había… ERA MÁS BAJA QUE LA DE MILEI… cuando no solo no le debíamos ni un dólar al Fondo, sino que además le habíamos pagado los préstamos que otros habían pedido y gastado", afirmó.

La inflación de noviembre

El (INDECpublicó este jueves el Informe de Precios al Consumidor (IPC) correspondiente al mes de noviembre, que registró un pico de 2,5 por ciento. Acumula un 27,9% en lo que va de 2025.

De a cuerdo al organismo estadístico, la división con mayor alza mensual en noviembre fue Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, con un 3,4% de suba.

En segundo lugar se ubicó Transporte, con 3%, seguido por los alimentos, que aumentaron 2,8% en el mes. En este último rubro, la suba de la carne -en torno a 6%, según la región- tuvo un rol fundamental.

Inflacion Supermercado Generica

En tanto, la de menor incremento fue Prendas de vestir y calzado con 0,5%. La división con mayor incidencia en la variación mensual regional fue Alimentos y bebidas no alcohólicas.

Tras conocerse el número de la inflación de noviembre, el ministro de Economía, Luis Caputo, se expresó en su cuenta de X: “La inflación acumulada en los primeros 11 meses del año fue de 27,9%, la menor para este período del año desde 2017 (21%)”.

“A casi dos años de gestión, y partiendo de un 25,5% mensual en diciembre de 2023, la inflación se redujo a los menores niveles en 8 años. El orden fiscal y monetario permitió mitigar el impacto de la caída en la demanda de dinero en los meses preelectorales y sostener el crecimiento económico, con una suba de 1,4% del EMAE entre julio y septiembre", escribió el titular de la cartera económica.