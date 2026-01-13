Cuales fueron las 5 empresas que distribuyeron más ganancias a sus accionistas en 2025

El año pasado las 33 firmas más importantes de la Argentina que cotizan en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires repartieron 37% más dividendos que en 2024.

Imagen de archivo de operadores trabajando en el piso de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, Argentina, REUTERS/Agustin Marcarian/

El mundo de los mercados de capitales suele ser un misterio para los inversores pequeños argentinos, quienes prefieren destinar su capital a opciones como los plazos fijo o el dólar “colchón”. No obstante ello, algunos, los más informados, apuestan a las acciones de empresas. Ese grupo logró en 2025 una ganancia equivalente a u$s2.357 millones.

Bolsas y Mercados Argentinos (BYMA) , el principal mercado de capitales de la Argentina, informó que durante 2025 las empresas domésticas listadas distribuyeron el equivalente a u$s2.357 millones en dividendos, considerando todas las modalidades de pago —en pesos, en dólares y en valores negociables—, lo que representa un crecimiento interanual del 37,4%.

“Durante el año, 33 empresas realizaron pagos de dividendos en alguna de estas modalidades, un 14% más que en 2024, lo que refleja una mayor profundidad del mercado y una ampliación del universo de compañías que retornan capital a sus accionistas”, informó el BYMA.

El reporte indica que los datos surgen del Informe de Dividendos de Acciones elaborado por BYMA, una publicación orientada a brindar información estandarizada y comparable para inversores, analistas y el público del mercado.

“A partir de 2026, el informe tendrá periodicidad trimestral. El relevamiento contempla exclusivamente empresas domésticas listadas —excluyendo CEDEARs— y expresa los montos en dólares MEP (Índice Dólar BYMA) o en dólares equivalentes, según la modalidad de pago, para garantizar consistencia metodológica”, señaló la entidad.

corredores de bolsa.jpg Buena jornada para las acciones argentinas en los distintos mercados.

Cuáles son las empresas que distribuyeron más dividendos

Las empresas que ofrecieron mayores rentabilidades a sus accionistas fueron Ternium, con u$s 305 millones; Grupo Galicia, u$s231 millones; Transportadora de Gas del Norte; u$s207 millones; Banco Macro, u$s181 millones y la propia acción el BYMA con u$s175 millones.

Cómo se pagaron los dividendos en 2025

Dividendos en pesos: $2,056 billones (+31,5% interanual), con un crecimiento real por encima de la inflación estimada del período (30,2% según REM-BCRA).

Dividendos en dólares: u$s307 millones (+279% interanual), la modalidad de mayor crecimiento, impulsada por la mayor participación de inversores extranjeros.

Dividendos en efectivo (pesos + dólares): u$s1.857 millones (+36,5% interanual).*

Dividendos en especie: u$s499 millones (+40% interanual), mediante la distribución de otros valores negociables cotizantes}

"El récord de dividendos de 2025 refleja no solo una mayor solidez financiera de las empresas y un mercado que vuelve a convertir resultados en retornos concretos para los inversores, sino también demuestra la responsabilidad que sienten los directorios de las empresas cotizantes hacia sus accionistas, evidenciando un fortalecimiento del gobierno corporativo", afirmó Alejandro Berney, el directivo a cargo de la Oficina de Relaciones con los Inversores (IRO) de BYMA.