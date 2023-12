milei 1200x678.jpg El cepo cambiario se levantará en algún momento, según Milei.

No obstante, reconoció que avanzar en esta dirección a corto plazo conlleva riesgos de una espiralización inflacionaria: "Pero no podemos eliminar el cepo mientras no se den las condiciones para resistir un cambio abrupto en la cartera. Algo que podría suceder o no, pero no estamos dispuestos a asumir ese riesgo".

El dólar blue ahora es legal

El Presidente resaltó que el decreto publicado la noche anterior incluye la posibilidad de adquirir dólares libremente en lo que se conocía como mercado "libre" o "blue", una práctica que anteriormente estaba prohibida a pesar de que los cambistas informales continuaban vendiendo divisas al margen del mercado formal. En sus palabras, "En el mercado libre de hoy, puedes comprar todo lo que desees y nadie te perseguirá".

"Así que ahora puedes pactar contratos en monedas extranjeras y deben cumplirse de esa manera. ¿Se dan cuenta del impacto de libertad que todo esto implica?", añadió, destacando el cambio significativo en términos de libertad y flexibilidad en las transacciones relacionadas con divisas.