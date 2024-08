Cuánto falta para el próximo feriado 2024: la fecha del descanso que se viene

En el sitio oficial Argentina.gob.ar, la Vicejefatura de Gabinete del Interior incluyó una pestaña denominada Feriados (Calendario de feriados nacionales y días no laborales de este año - 2024 -). Allí es posible verificar el cronograma de los días feriados de todo el 2024 .

Ahora bien: lo cierto es que 2024 presenta singularidades en su calendario, que determinan –por ejemplo- que algunos días feriados, que caen en jornadas que pueden ser o no laborables como sábado o domingo, no son trasladables a días hábiles. Es decir que no se corren a lunes o viernes.