Dalma Maradona relató el momento en que vio la foto de su padre muerto en pleno juicio

En el programa Bondi Live junto a Ángel De Brito , Dalma expresó su sorpresa cuando le dijeron que sería exhibida: "Fue durísimo. Si bien sé que va a ser duro, no pensé que tanto. Realmente no estábamos preparadas porque en estos cuatro años, nosotras evitamos ver esas imágenes por una cuestión de que preferíamos no hacerlo".

Además, afirmó que la fiscalía fue quien tomó esta decisión pese al pedido de ella y su hermana Gianinna de no mostrarlas.

Por otra parte, contó que durante estos años intentó no ver estas fuertes fotos de su padre "por una cuestión que preferíamos no hacerlo".

Cómo continúa el juicio este jueves

Este jueves por la mañana, en los Tribunales de San Isidro, comenzó la segunda audiencia. El objetivo es que puedan declarar los primeros testigos de los 192 que están en la causa. Esta jornada no será transmitida en vivo por Youtube.

El neurocirujano Luque estará presente en la sala pese a que su abogado había comunicado que ya no iría por una agenda completa con "operaciones y pacientes". No está confirmado si Dalma y Gianinna asistan pero, según información de TN, Jana, otra de las hijas de Diego, si irá.

"Así murió", la impactante foto de Maradona que mostró el fiscal en el juicio

Este martes comenzó el juicio por la muerte de Diego Armando Maradona, contra el equipo médico imputado que debía llevar a cabo sus cuidados. La primera jornada se desarrolló ante la presencia de sus hijas y una de sus ex parejas.

En esta primera jornada del juicio, el fiscal Patricio Ferrari exhibió una impactante imagen para demostrar cómo se encontraba el ex futbolista argentino cuando murió, aquel 25 de noviembre del 2020.

“Así murió Maradona. Quién les venga a decir a ustedes, los jueces, que no percibieron lo que le pasaba a Diego, les están mintiendo en la cara”, comentó Ferrari ante el tribunal.

En la imagen se puede ver cómo claramente Maradona está en la cama, con el cuerpo totalmente hinchado y con un severo desmejoramiento. Esta foto, según la fiscalía, es una muestra de cómo el ex futbolista se encontraba en un estado de abandono.

La hipótesis que manejan es una ausencia de respuestas ante el agravamiento de su cuadro de salud, lo que lo llevó al trágico final. Para los fiscales, el equipo médico de Maradona fue "deficiente", "temerario" e "indiferente".